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ВЦИОМ: только треть россиян считает, что в ТЦ соблюдаются все меры пожарной безопасности

Общество
30 марта, 10:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Вину за гибель 64 человек в результате пожара в Кемерове респонденты возлагают как на владельцев торгового центра, так и на власти

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Треть россиян (36%) считает, что в торговых центрах соблюдаются все необходимые меры пожарной безопасности, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародованные в пятницу.

"По вопросу об уровне пожарной безопасности в торговых центрах мнения респондентов, бывавших в них в течение года, разделились: 36% полагают, что соблюдаются все необходимые меры, 37% - что опасность существует", - говорится в материалах опроса.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

25 марта пожар произошел в Кемерове в здании торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. По результатам опроса, вину за гибель столь большого числа людей, россияне возлагают как на владельцев ТЦ, не обеспечивших надлежащий уровень противопожарной безопасности в здании (68%), сотрудников комплекса, не организовавших эвакуацию людей (56%), так и на власти, не проконтролировавшие противопожарную ситуацию в здании (60%).

Согласно результатам опроса, торговые центры в нашей стране в последний год посещали три четверти взрослого населения (75%), в том числе 53% - не реже раза в месяц. Каждый второй (51%) посещал в торговых центрах кинотеатры.

"Оказывается, что некоторые недобросовестные коммерсанты в погоне за прибылью готовы обходить различные правовые ограничения, и цена этому - десятки человеческих жизней, а власть неспособна проконтролировать обеспечение необходимых мер безопасности в торгово-развлекательных центрах, посещают которые 75% наших граждан", - прокомментировал результаты опроса генеральный директор фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27-28 марта 2018 года. Объем выборки - 2 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

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