В Кузбассе хотят возвести часовню в память о погибших в Кемерове школьниках

КЕМЕРОВО, 30 марта. /ТАСС/. Жители поселка Трещевский Кемеровской области, где проживали шесть погибших в пожаре детей, планируют построить часовню в память о жертвах трагедии. Об этом сообщил в пятницу ТАСС благочинный Топкинского округа, в который входит Трещевский, Алексей Соловьев.

"В понедельник, 2-го апреля, мы будем служить поминальную службу в Трещевском возле школы и встречаемся с представителями администрации. Там уже обсудим более детально строительство часовни: место постройки, финансовую составляющую и так далее", - сказал священнослужитель.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Кемерове погибли шесть 11-летних девочек из школы поселка Трещевский - половина пятого класса.

25 марта в Кемерове произошел пожар в здании торгово- развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Ранее жители Кузбасса предложили посадить на месте горевшего ТЦ рощу в память о погибших.