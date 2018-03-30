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В Кузбассе хотят возвести часовню в память о погибших в Кемерове школьниках

Общество
30 марта, 11:24 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 30, марта. /ТАСС

Часовню хотят построить жители поселка Трещевский, где проживали шесть погибших в пожаре детей

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КЕМЕРОВО, 30 марта. /ТАСС/. Жители поселка Трещевский Кемеровской области, где проживали шесть погибших в пожаре детей, планируют построить часовню в память о жертвах трагедии. Об этом сообщил в пятницу ТАСС благочинный Топкинского округа, в который входит Трещевский, Алексей Соловьев.

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"В понедельник, 2-го апреля, мы будем служить поминальную службу в Трещевском возле школы и встречаемся с представителями администрации. Там уже обсудим более детально строительство часовни: место постройки, финансовую составляющую и так далее", - сказал священнослужитель.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Кемерове погибли шесть 11-летних девочек из школы поселка Трещевский - половина пятого класса.

25 марта в Кемерове произошел пожар в здании торгово- развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Ранее жители Кузбасса предложили посадить на месте горевшего ТЦ рощу в память о погибших.

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