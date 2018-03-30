К 2024 году в России ликвидируют более 180 незаконных свалок

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Около 180 незаконных свалок и мусорных полигонов должно быть ликвидировано в РФ к 2024 году. Об этом заявил в пятницу министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской в ходе заседания коллегии Минприроды.

"К 2024 году мы должны очистить города от несанкционированных свалок, а это более 180 объектов, и затем продолжить эту работу на всей территории страны. Будем это делать совместно с регионами", - сказал он.

Для более эффективной работы в текущем году на всей территории страны будет введена государственная информационная система оперативного выявления свалок "Наша природа", которая сейчас работает в пилотных регионах, отметил Донской

По словам министра, одним из приоритетов работы является создание объектов по переработке отходов, для этого регионам будут выделены соответствующие субсидии. "Для создания соответствующей перерабатывающей инфраструктуры в текущем году мы планируем выделение субъектам Российской Федерации субсидий в объеме 1 млрд рублей. В дальнейшем ежегодный объем субсидий будет увеличен не менее чем в два раза", - подчеркнул Донской.

Он отметил, что к 2024 году должны быть ликвидированы свалки, содержащие опасные отходы, в том числе полигоны "Черная дыра" в Нижегородской области, "Красный бор" в Ленинградской области и отходы от Байкальского ЦБК. Кроме того, к указанному сроку в субъектах РФ планируется создать 154 объекта по переработке и утилизации отходов.

Особо охраняемые природные территории

Минприроды за шесть лет планирует создать 24 новых особо охраняемые природные территории (ООПТ), добавил Донской. "В общей сложности в течение шести лет мы планируем создать 24 новых ООПТ, что увеличит общую площадь земель, занятых особо охраняемыми природными территориями, на 5 млн га", - сообщил Донской. Глава ведомства также отметил, что в 2018 году планируется создать шесть ООПТ, из которых четыре уже созданы. "Таким образом, за шесть лет планируется обеспечить возможность посещения особо охраняемых природных территорий дополнительно для 4 млн человек ежегодно", - добавил Донской. Соглашение с Норвегией Минприроды надеется на подписание соглашения с Норвегией по бывшей "серой зоне" Баренцева моря летом этого года, информировал министр. "На сегодняшний день все готово, летом этого года при очередном заседании межправкомиссии планируется подписание этого соглашения", - сказал он. Соглашение между Норвегией и РФ об обмене сейсмоданными и порядке их сбора в морской приграничной зоне ранее уже было подписано российской стороной. Норвержская сторона пока его не подписала. По словам Донского, это соглашение даст нефтегазовым компаниям двух стран новые возможности по реализации совместных проектов. Так называемая серая зона Баренцева моря площадью 175 тыс. кв. км была разделена странами на две равные по площади части. Согласно положениям договора, нефтегазовые запасы бывшей "серой зоны", лежащие на линии границы, должны разрабатываться совместно. Россия и Норвегия уже несколько лет обсуждают подходы к совместному освоению трансграничных месторождений. Продление лицензии "Роснефти" "Роснефть" просит продлить на полтора-два года лицензии по отдельным участкам на шельфе, отметил глава Минприроды. "Роснефть" ряд скважин не успела пробурить. В любом случае, их предложения (о переносе сроков бурения на шельфе - прим. ТАСС) сейчас в Роснедрах рассматриваются, - сказал министр. - полтора-два года по отдельным участкам". В 2016 году Роснедра согласовали "Роснефти" и "Газпрому" перенос сроков геологоразведки и начала добычи на 31 участке на шельфе арктических, дальневосточных и южных морей. В частности, по просьбе "Роснефти" были скорректированы планы по геологоразведке на 19 участках, еще на 12 - для нужд "Газпрома" и его "дочки" "Газпром нефти". Речь идет о переносе сроков и объемов сейсморазведки в среднем на два-пять лет, сроков бурения скважин в среднем на три года по каждому случаю. Самые значимые переносы ввода в разработку крупнейших месторождений - два участка Штокмановского месторождения "Газпрома" введут в строй не ранее 2025 года вместо планировавшегося 2016 года. А Долгинское месторождение "Газпром нефти" с запасами в 200 млн тонн нефтяного эквивалента - с 2019 года на 2031 год. Наибольшее количество участков, где пересмотрены планы компаний, расположены в Печорском море (девять участков), восемь в Баренцевом море, семь в Охотском море, четыре в Карском море, два в Черном и один в Восточно-Сибирском. По остальным месторождениям сроки начала добычи и вовсе не указаны: их определят по итогам завершения геологоразведки. Госкомпания на базе Росгидромета Донской также сказал, что Минприроды планирует создать на базе Росгидромета отдельную государственную компанию. "Речь идет о создании структуры, которая будет предоставлять услуги по метеообеспечению всем потребителям, а их достаточно много. Практически все отрасли такими услугами пользуются, и на наш взгляд это эффективная форма. Во многих странах есть компании, которые занимаются предоставлением услуг в сфере метеообеспечения", - сказал он. По словам Донского, речи о расформировании Росгидромета не идет. "Расформирования никто не планирует, и я об этом не говорил", - подчеркнул министр. Он добавил, что работу по реформированию организации "надо провести в этом году".