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МЧС разрабатывает законопроекты, упрощающие процедуры пожарного надзора за ТЦ

Общество
30 марта, 15:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Ведомство также организует совместно с органами прокурорского надзора внезапные проверки всех торгово-развлекательных центров

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Министерство чрезвычайных ситуаций РФ разрабатывает пакет законопроектов, которые будут направлены на упрощение процедуры надзора за объектами значительной категории риска, в том числе и торгово-развлекательными комплексами. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе "Единой России" со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору Рината Еникеева.

"Данные поправки, которые готовит ведомство, предусматривают упрощение процедуры надзорного мероприятия в отношении объекта значительной категории риска. Так, согласно поправкам, пожарный инспектор проверяет объект, устанавливает, кто является собственником, титульным арендатором, и выдает ему предписание. На данный момент пакет законопроектов практически готов", - пояснил он в ходе заседания предпринимательской платформы единороссов, посвященного обсуждению трагедии в Кемерове.

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Кроме того, Еникеев напомнил, что после пожара, который произошел в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, ведомство "организует совместно с органами прокурорского надзора внезапные проверки всех торгово-развлекательных центров", подчеркнув, что особое внимание в этом случае уделяется "тем из них, которые имеют детские площадки и кинотеатры". "Именно эти объекты имеют свою специфику, входят в особую группу риска", - добавил главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору.

При этом он перечислил ряд пунктов, на которые при проверке представители ведомства обращают особое внимание. Так, в этот перечень, по его словам, вошли "состояние путей эвакуации, наличие работоспособной системы противопожарной защиты, параметры материалов, которые используются для отделки помещений эвакуации, работоспособность наружного и внутреннего противопожарного водопровода, достаточное количество средств пожаротушения". "Но самое главное, наверное, - это умение персонала, аниматоров действовать в этих условиях", - заявил Еникеев.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта в здании торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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