Источник: бывшая жена Мавроди забрала его тело из морга

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Бывшая жена основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди забрала его тело из морга, сообщив, что похороны будут закрытыми. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в медицинских кругах.

"Тело Мавроди его бывшая жена забрала, его уже нет в морге (судебно-медицинский морг №5 при больнице номер 67 - прим. ТАСС). Она сказала сотрудникам морга, что похороны будут закрытыми", - сказал собеседник агентства.

Информацией, когда и где состоятся похороны, источник не располагает. "Возможно, они уже состоялись, вряд ли его стали бы перевозить в другой морг для подготовки к похоронам", - добавил он.

Как сообщалось ранее, 26 марта прохожие вызвали "неотложку" к Мавроди около 01:00 на остановку рядом с домом 23а по улице Поликарпова. В 02:48 он был доставлен в 67-ю больницу с предварительным диагнозом "нарушение сердечного ритма". Мавроди скончался в этой больнице, его тело перевели в судебно-медицинский морг №5.

Компания "МММ", существовавшая в России в 1989-1994 годах, была признана одной из крупнейших финансовых пирамид. Ее основатель Мавроди скрывался от следствия и был арестован в Москве в январе 2003 года. В апреле 2007 года суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 4,5 года лишения свободы.