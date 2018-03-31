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Бастрыкин наградил жителей Кемерова, спасавших людей в ТЦ "Зимняя вишня"

Общество
31 марта, 18:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Среди награжденных работники кинотеатра и магазинов, аниматор деткой игровой комнаты, а также курсант кадетского корпуса

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МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Председатель СК России Александр Бастрыкин в Кемерове наградил жителей города ведомственными наградами за спасение людей во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Мы часто встречаемся с людьми, которые по зову сердца делают больше, чем те, кто это обязан делать это по долгу службы", - привела Петренко слова Бастрыкина.

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Вручив героям ведомственные награды за спасение десятков человеческих жизней, Бастрыкин подчеркнул, что "эти медали - боевые, и их удостаиваются люди, проявившие настоящее мужество". Глава СК России отметил, что "в ходе встречи с родственниками погибших и потерпевших мы обещали и сделаем все, чтобы отыскать истину и справедливость, наказать виновных".

Среди награжденных - работник одного из залов третьего этажа Александр Калачев. Понимая, что люди, находившиеся этажом выше, нуждаются в помощи, он побежал на четвертый этаж и вывел несколько семей из зоны пожара. Бастрыкин также наградил аниматора детской игровой комнаты, расположенной вблизи очага возгорания, Кристину Никитину, которая, не думая о себе, спасала детей. Еще один награжденный - 17-летний курсант кадетского корпуса Дмитрий Полухин, который в тот роковой вечер отдыхал в ТРЦ. Он не покинул горящее здание и вытащил из пожара троих детей. Сотрудник обувного магазина Фарзон Салимов, не задумываясь о собственной безопасности, стал помогать людям, выводя их из горящего здания. Его также удостоили ведомственной наградой СК.

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