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New York Magazine поместил на обложке фото Трампа в образе свиньи

Общество
2 апреля, 10:58 UTC+3

Статья о президенте США вышла под заголовком: "Почему его действия в собственных интересах являются крупнейшим политическим ущербом?"

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 апреля. Журнал New York Magazine на обложке апрельского номера поместил сатирический фотоколлаж, изображающий президента США Дональда Трампа в виде свиньи. Об этом сообщил корреспондент издания Яшар Али на своей странице в Twitter.

Фотоколлаж сопровождается надписью: "Не тайный сговор... не некомпетентность... не жестокость... причина в коррупции, глупец".

Статья о Трампе вышла под заголовком: "Почему его действия в собственных интересах являются крупнейшим политическим ущербом?" Издание посвятило публикацию 501-му дню пребывания Трампа на посту главы Белого дома.

New York Magazine ранее публиковал сатирические фотоколлажи с  Трампом. В октябре 2017 года он предстал на обложке издания в образе клоуна. А в начале 2018 года журнал изобразил голову Трампа, "торчащую из дыры". Так журналисты отреагировали на высказывание президента США о мигрантах из стран третьего мира, которые, по словам Трампа, являются "грязными дырами".

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