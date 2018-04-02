New York Magazine поместил на обложке фото Трампа в образе свиньи

ТАСС, 2 апреля. Журнал New York Magazine на обложке апрельского номера поместил сатирический фотоколлаж, изображающий президента США Дональда Трампа в виде свиньи. Об этом сообщил корреспондент издания Яшар Али на своей странице в Twitter.

Фотоколлаж сопровождается надписью: "Не тайный сговор... не некомпетентность... не жестокость... причина в коррупции, глупец".

New cover of @NYMag



Cover story by @jonathanchait: https://t.co/xFhlgA6M0x pic.twitter.com/3PcXI0Izue — Yashar Ali (@yashar) 2 апреля 2018 г.

Статья о Трампе вышла под заголовком: "Почему его действия в собственных интересах являются крупнейшим политическим ущербом?" Издание посвятило публикацию 501-му дню пребывания Трампа на посту главы Белого дома.

New York Magazine ранее публиковал сатирические фотоколлажи с Трампом. В октябре 2017 года он предстал на обложке издания в образе клоуна. А в начале 2018 года журнал изобразил голову Трампа, "торчащую из дыры". Так журналисты отреагировали на высказывание президента США о мигрантах из стран третьего мира, которые, по словам Трампа, являются "грязными дырами".