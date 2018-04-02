Сообщение о краже 50 кг пельменей из кафе Екатеринбурга оказалось шуткой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Информация о краже 50 кг пельменей из кафе на улице Пушкина в Екатеринбурге, которую активно обсуждали в пятницу пользователи социальных сетей, была шуткой. Об этом сообщил в понедельник ТАСС шеф-повар кафе Владимир Олькиницкий.

"Мы снимали ролик для фестиваля ресторанных концепций. Ролик сняли, начали просматривать запись с видеокамер, которые находятся в зале, и увидели, что получились такие кадры. И нам пришла идея запустить такую новость-шутку с видео про ограбление, чтобы повысить интерес", - сказал Олькиницкий.

Он также отметил, что в кафе ожидают роста числа гостей в ближайшее время.

В пятницу в местных СМИ появилась информация о том, что неизвестные в масках украли из кафе на улице Пушкина 50 кг пельменей. Как сообщил тогда журналистам Олькиницкий, ограбление произошло вечером в четверг, когда кафе уже готовилось к закрытию. Денег в кассе, по его словам, к тому моменту не было, так как их увезли инкассаторы. Однако возле кассы стоял морозильник, откуда, по словам Олькиницкого, и были похищены замороженные пельмени.

В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу ТАСС не подтвердили информацию о краже, взбудоражившей пользователей соцсетей.