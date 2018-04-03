Власти Петербурга и семьи жертв теракта в метро возложили цветы в память о погибших

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, представители комитетов городской администрации, семьи и близкие жертв теракта в городском метрополитене возложили цветы к стихийному мемориалу у станции "Технологический институт", передает корреспондент ТАСС.

Градоначальник возложил к мемориалу букет красных роз, к станции метро пришли и другие члены правительства. На площади перед выходом со станции собрались несколько сотен жителей Петербурга, которые принесли цветы и свечи к месту трагических событий. После возложения цветов глава Петербурга пообщался с родственниками жертв трагедии и выразил им поддержку.

На подходе к станции волонтеры раздают прохожим цветы. Сотни красных гвоздик, белые хризантемы, красные и белые розы лежат у входа на станцию "Технологический институт", здесь горят свечи, установили фотографии погибших. В нижнем вестибюле "Технологического института" также образовался стихийный мемориал жертвам теракта, куда возлагают цветы пассажиры станции. За порядком следят сотрудники Росгвардии и полиции.

Общая трагедия

Как рассказали ТАСС жители Петербурга, которые пришли почтить память погибших, в годовщину теракта они специально нашли время, чтобы возложить цветы на месте трагедии. "Произошла большая беда, и надо почтить память. Никого из моих близких там не было, но все равно это большая потеря", - сказал студент Электромеханического колледжа Петербурга Александр, который пришел к станции вместе с друзьями.

К мемориалу пришли также и родственники погибших, среди них и Башханум Алиева, которая год назад во время инцидента потеряла дочь. "Очень трудно без нее. Всё, что хочу, это вернуть ее назад", - рассказала Алиева в беседе с корреспондентом ТАСС.

О теракте

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года в разгар рабочего дня на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Взрыв, который устроил террорист-смертник, унес жизни 15 человек, более 100 пострадали. Благодаря профессиональной работе сотрудников силовых ведомств и спасательных служб удалось предотвратить второй взрыв на станции "Площадь Восстания" и избежать еще большего числа жертв. Фигурантами по уголовному делу о причастности к теракту являются около двух десятков человек, во вторник СК РФ объявил, что установил всех причастных к взрыву.