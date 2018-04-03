Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Петербурга и семьи жертв теракта в метро возложили цветы в память о погибших

Общество
3 апреля, 15:26 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, апреля. /ТАСС

После возложения глава города пообщался с родственниками и выразил им поддержку

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, представители комитетов городской администрации, семьи и близкие жертв теракта в городском метрополитене возложили цветы к стихийному мемориалу у станции "Технологический институт", передает корреспондент ТАСС.

Смотрите также

Книгу памяти о погибших в теракте в метро Петербурга передали семьям жертв

Жители Петербурга возлагают цветы у метро "Технологический институт" в годовщину теракта

СК установил всех причастных к теракту в метро Петербурга

Градоначальник возложил к мемориалу букет красных роз, к станции метро пришли и другие члены правительства. На площади перед выходом со станции собрались несколько сотен жителей Петербурга, которые принесли цветы и свечи к месту трагических событий. После возложения цветов глава Петербурга пообщался с родственниками жертв трагедии и выразил им поддержку.

На подходе к станции волонтеры раздают прохожим цветы. Сотни красных гвоздик, белые хризантемы, красные и белые розы лежат у входа на станцию "Технологический институт", здесь горят свечи, установили фотографии погибших. В нижнем вестибюле "Технологического института" также образовался стихийный мемориал жертвам теракта, куда возлагают цветы пассажиры станции. За порядком следят сотрудники Росгвардии и полиции.

Общая трагедия

Как рассказали ТАСС жители Петербурга, которые пришли почтить память погибших, в годовщину теракта они специально нашли время, чтобы возложить цветы на месте трагедии. "Произошла большая беда, и надо почтить память. Никого из моих близких там не было, но все равно это большая потеря", - сказал студент Электромеханического колледжа Петербурга Александр, который пришел к станции вместе с друзьями.

К мемориалу пришли также и родственники погибших, среди них и Башханум Алиева, которая год назад во время инцидента потеряла дочь. "Очень трудно без нее. Всё, что хочу, это вернуть ее назад", - рассказала Алиева в беседе с корреспондентом ТАСС.

О теракте

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года в разгар рабочего дня на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Взрыв, который устроил террорист-смертник, унес жизни 15 человек, более 100 пострадали. Благодаря профессиональной работе сотрудников силовых ведомств и спасательных служб удалось предотвратить второй взрыв на станции "Площадь Восстания" и избежать еще большего числа жертв. Фигурантами по уголовному делу о причастности к теракту являются около двух десятков человек, во вторник СК РФ объявил, что установил всех причастных к взрыву.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург Теракт в метро Санкт-Петербурга
Страны
Россия
Персоны
Полтавченко, Георгий Сергеевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара
3
Минобрнауки: критика ЕГЭ главой РАН накануне экзаменов может вызвать стресс у школьников
4
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
5
Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования
6
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
7
СК установил всех причастных к теракту в метро Петербурга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости