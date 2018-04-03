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Организаторы теракта в метро Петербурга были незнакомы и общались в мессенджере

Происшествия
3 апреля, 8:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ завершает расследование уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года, в рамках которого установили, что заказчик, организатор и исполнитель не были знакомы друг с другом и общались в мессенджере. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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"Особую сложность [расследования] представлял тот факт, что заказчик, организатор и исполнители террористического акта не были знакомы между собой и поддерживали связь посредством современных средств коммуникации, - рассказала Петренко. - Именно тщательный анализ так называемых электронных следов, которые остаются при таких способах связи, позволил в кратчайшие сроки установить и изобличить всех участников преступной группы".

Петренко уточнила, что расследование уголовного дела о теракте находится в завершающей стадии. "Следователям СК РФ совместно с ФСБ России удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей. Этот теракт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ", - сказала она. В качестве обвиняемых по уголовному делу привлекли 11 человек, все они содержатся под стражей.

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Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля 2017 года в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство.

По данным СК, это гражданин РФ, являющийся уроженцем Киргизии, Акбаржон Джалилов. Пострадавшими признали 102 человека. Организатором теракта следствие считает Аброра Азимова, также арестовали его старшего брата Акрама Азимова. Все обвиняемые свою вину отрицают.

Летом 2017 года представители ФСБ заявили, что членами международных террористических организаций на территории РФ наиболее активно используется мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации. По данным ведомства, Telegram использовали исполнитель взрыва, его пособники и куратор теракта "для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта".

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