В годовщину теракта в петербургском метро пройдет презентация "Книги памяти"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Книгу памяти, в которой собраны воспоминания родственников и друзей погибших в теракте в петербургском метрополитене, презентуют в день годовщины трагедии 3 апреля. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Игорь Выборнов.

"Метрополитен подготовил так называемую "Книгу памяти", в которую мы включили воспоминания погибших, фотографии, записки неравнодушных граждан, которые оставляли их на том стихийном мемориале у станции "Технологический институт". И 3 апреля мы хотим презентовать эту книгу и вручить ее всем семьям погибших", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе предприятия, в книге собрали 15 историй, рассказанных родственниками и друзьями людей, чьи жизни прервала трагедия. Пресс-секретарь метрополитена Юлия Шавель также отметила, что в годовщину трагедии с 11 часов утра волонтеры будут раздавать 1 тыс. белых роз у "Технологического института", цветы купили на собранные горожанами средства.

По словам главы комитета по социальной политике города Александра Ржаненкова, 3 апреля в Петербурге пройдет несколько мероприятий, посвященных памяти погибших. Так, в 13:00 мск состоится панихида в Троице-Измайловском соборе, затем в 14:00 мск представители правительства города, семьи и близкие погибших возложат цветы у станции "Технологический институт", а вечером в Большом концертном зале "Октябрьский" пройдет концерт памяти погибших в теракте в Санкт-Петербурге "Музыка против террора".

По данным комитета, за год из бюджета города пострадавшим и семьям погибших выплатили почти 35 млн рублей, из городского бюджета почти 40 млн рублей, метрополитеном выплачено 53 млн рублей. Кроме того, силами региональной общественной организации "Прерванный полет" собрали 25 млн рублей для поддержки жертв трагедии.

Взрыв в вагоне петербургского метрополитена на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел 3 апреля 2017 года, его квалифицировали как теракт. Жертвами теракта стали 15 пассажиров метро, также погиб сам террорист, пострадавшими признали 103 человека. Фигурантами по уголовному делу о причастности к теракту проходят около двух десятков человек.