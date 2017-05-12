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Петербург вспоминает жертв теракта в метро на 40-й день трагедии

Общество
12 мая, 18:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12, мая. /ТАСС

В результате взрыва на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" погибли 15 человек

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© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Букеты гвоздик снова появились  у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где 3 апреля был совершен теракт, унесший жизни 15 горожан и гостей Северной столицы. Люди разных возрастов приходят сюда с утра, приносят и кладут на декоративные уличные вазоны цветы, иконы, поминальные свечи и записки, среди них - карточка "Питер, мы с тобой", подписанная Брестом.

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Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга

В полдень на этом месте была отслужена панихида по погибшим, после которой произнес проповедь иерей Сергий Кубышкин, клирик Свято-Троицкого Измайловского собора и настоятель планируемого храма великомученика Димитрия Солунского, где будут особо поминаться жертвы авиакатастрофы А321 в Египте осенью 2015 года.

"В теракте в метро погибли петербуржцы и гости нашего города, люди разных национальностей и конфессий, - сказал он. - Мы сегодня молимся за упокой их всех, ведь терроризм не имеет ни вероисповедания, ни национальности. Террористам все равно, кого убивать, их главная цель - посеять разобщенность, недоверие и страх, но им это не удалось: трагедия сплотила город, люди, исполняя одну из самых главных заповедей - любви к ближнему своему, объединились в поддержке родных и близких жертв теракта и в помощи пострадавшим".

Заупокойные службы по погибшим были отслужены  во всех храмах Санкт-Петербурга. Большой колокол Исаакиевского собора отзвонил во время утренней службы 15 раз в память о жертвах теракта.

Группы помощи в соцсетях

Почти сразу после взрыва в социальных сетях было создано несколько групп взаимопомощи, благодаря которым люди оперативно связывались друг с другом. Водители помогали добраться домой тем, кто не мог выбраться из центра города, а незнакомые между собой петербуржцы поддерживали друг друга, помогая справиться со стрессом.

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Люди находили самые неожиданные способы успокоить себя и близких. Например, в первые дни после теракта многие горожане приходили в питерские котокафе, где подолгу сидели, пили чай и гладили животных - это стало первым в Петербурге опытом применения анимал-терапии в условиях кризисной ситуации.

В последующие дни в социальных сетях появлялись группы, в которых петербуржцы помогали друг другу преодолевать стресс от необходимости ездить на метро, собирали информацию о состоянии пострадавших и договаривались о покупке медикаментов для них, и этот процесс продолжается, в нем по мере возможностей участвуют и жители других городов.

За 40 дней, прошедшие со дня теракта, петербуржцы создали немало любительских художественных произведений, посвященных погибшим и поддерживающих всех остальных горожан - в их числе памятные фотоальбомы со снимками погибших, стихи и даже песня в стиле рэп, осуждающая терроризм.

Взрыв в метро

Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт, в результате которого погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими признаны 102 человека. В больницах остаются пять пострадавших, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, на амбулаторном лечении находятся 76 человек.

На прошлой неделе последний пострадавший из группы средней тяжести был переведен в удовлетворительную.

За сорок дней петербуржцы получили слова поддержки из разных стран мира, многие города России присылали помощь, например, мусульмане Татарстана провели акцию по сбору донорской крови, в ней приняли участие представители мусульманского духовенства, преподаватели и слушатели мусульманских учебных заведений. В адрес Петербургского метрополитена письма сочувствия прислали коллеги из Ташкентского, Ереванского, Бакинского, Харьковского, Лондонского, Брюссельского метрополитенов, сотни россиян и жителей других стран.

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