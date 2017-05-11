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Еще трем причастным к теракту в метро Петербурга предъявлено обвинение

Происшествия
11 мая, 18:39 дата обновления: 11 мая, 18:49 UTC+3

Обвинения по двум статьям УК РФ предъявлены Сейфулле Хакимову, Аъзамжону Махмудову, Дилмуроду Муидинову

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Азамжон Махмудов

Азамжон Махмудов

© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение еще трем причастным к теракту в метро Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Следователями предъявлено обвинение еще троим фигурантам уголовного дела: Сейфулле Хакимову, Аъзамжону Махмудову, Дилмуроду Муидинову. Всем им также инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 205 УК РФ и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ ("Террористический акт", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"). В ближайшее время запланировано предъявление обвинения остальным подозреваемым", - сказала она.

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Ранее аналогичное обвинение было предъявлено Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову.

"Следователи продолжают тщательное расследование всех обстоятельств теракта, ведется работа с потерпевшими, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз для оценки тяжести причиненного ими вреда. Продолжается и отработка связей каждого из фигурантов. В рамках расследования следователи СК России дадут всестороннюю правовую оценку преступным действиям всех лиц, причастных к событиям в санкт-петербургском метрополитене, квалифицировав их в соответствии с нормами Уголовного кодекса РФ", - сказала представитель СК.

Кроме того, отметила Петренко, в Москве задержан еще один фигурант дела - Мухамадюсуп Эрматов, который, по данным следствия, причастен к незаконному обороту взрывчатых веществ и был связан с террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими признаны 102 человека.

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