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Члены СПЧ призвали Роскомнадзор не блокировать Telegram

Общество
3 апреля, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

В заявлении отмечается, что мессенджер ведет активную политику удаления любого незаконного контента

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвали Роскомнадзор отказаться от намерения заблокировать мессенджер Telegram из-за непредоставления ключей для расшифровки сообщений органам безопасности. Об этом говорится в заявлении группы членов Совета, опубликованном во вторник на его сайте.

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"Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывают Роскомнадор воздержаться от блокирования мессенджера Telegram, а ФСБ РФ изыскать иные способы законного доступа к переписке индивидуальных пользователей, угрожающих национальной безопасности, исключающие неограниченный и произвольный доступ к переписке всех пользователей этого и других мессенджеров", - говорится в заявлении, под которым подписались восемь членов Совета.

Среди подписавшихся под заявлением - члены СПЧ Андрей Бабушкин, Александр Верховский, Наталия Евдокимова, Иван Засурский, Игорь Каляпин, Анита Соболева, Ирина Хакамада и Илья Шаблинский. В заявлении отмечается, что Telegram ведет активную политику удаления любого незаконного контента. "В дальнейшем защита безопасности может и должна вестись через конструктивный диалог с владельцами мессенджеров, а также через оперативные мероприятия в отношении пользователей, подозреваемых в криминальной деятельности", - говорится в заявлении.

Члены СПЧ отмечают, что используемые в крупных мессенджерах методы шифрования предполагают, что их администрация сама не способна дешифровать сообщения, так как ключи генерируются на устройствах пользователей на период их общения между собой, а затем автоматически удаляются. "Прецедент в виде блокировки Telegram поставит и все остальные мессенджеры под угрозу блокировки", - отмечают в Совете.

"Новые технологические вызовы, с которыми правоохранительные органы сталкиваются на протяжении всей своей истории, не должны быть основанием для отказа миллионам людей в пользовании уже привычными им правами, в том числе правом на приватность", - говорится в заявлении членов Совета.

Ранее Роскомнадзор дал мессенджеру 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности ключи для расшифровки сообщений пользователей. В случае невыполнения этого условия до 4 апреля ведомство пообещало направить исковое заявление в суд с требованием ограничить на территории РФ доступ к интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited.

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