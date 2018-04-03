Концерт памяти погибших в теракте в метро Петербурга начался с минуты молчания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Концерт памяти погибших в теракте в Петербургском метрополитене, который произошел 3 апреля 2017 года, "Музыка против террора" начался с минуты молчания, передает корреспондент ТАСС.

"Ровно год назад наш город потрясла страшная трагедия - в результате взрыва в метро погибли 15 человек, многие были тяжело ранены. Террористы совершили подлую бесчеловечную атаку на наш город, они хотели посеять в Петербурге страх, в наших душах, но им это не удалось. Петербург вновь <...> показал выдержку, мужество, взаимопомощь, народное единение", - сказал глава города Георгий Полтавченко перед началом концерта.

Он подчеркнул, что "нельзя не оценить тот высокий профессионализм и мужество, которые проявили медики, спасатели, сотрудники аварийных служб, сотрудники полиции, Росгвардии, метрополитена" во время трагедии. "Водители такси бесплатно подвозили людей, владельцы кафе, ресторанов угощали чаем, пирожками, бутербродами. Весь город проявил себя свой ленинградский, петербургский характер", - добавил Полтавченко.

Автор проекта "Музыка против террора" Фарид Каюми в своем приветственном слове отметил, что такие концерты являются способом борьбы с мировым терроризмом. "Мы - музыканты и деятели искусства, нашли свой способ борьбы с террором. Мы стремимся показать людям другую, прекрасную сторону жизни, мы творим музыку, веря, что она способна вершить чудеса, вдохновлять и воспитывать в человеке любовь и доброту, отдаляя его от мысли о жестокости", - сказал он.

В концерте принимают участие этно-джазовый коллектив "Миррос", коллектив Seven Eight Band, Мисирли Ахмет (Турция), народная артистка Дагестана Лариса Гаджиева и победитель проекта "Голос" Селим Алахяров.

О теракте

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года в разгар рабочего дня на пересечении станций метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Трагедия унесла жизни 15 россиян, пострадали более 100 человек. Террорист, взорвавший устройство, погиб на месте.

Благодаря профессиональной работе сотрудников силовых ведомств и спасательных служб удалось предотвратить второй взрыв на станции "Площадь восстания" и избежать еще большего числа жертв. Фигурантами по уголовному делу о причастности к теракту являются около двух десятков человек.