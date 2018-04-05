Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВЦИОМ: около 60% россиян положительно оценивают экологию своих регионов

Общество
5 апреля, 11:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

В 2018 году число негативно оценивающих экологическую обстановку в своем населенном пункте россиян снизилось до 38%

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Число россиян, оценивающих экологическую обстановку в пункте своего проживания как неблагополучную, уменьшилось за последние десять лет почти на 20%. Сейчас более половины россиян (59%) положительно оценивают экологию в своем регионе, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.

Смотрите также

Эксперты: для положительных изменений в экологии необходимо формировать сознание

Из-за ухудшения экологии к 2050 году вынуждены будут переселиться более 140 млн людей

В Год экологии прокуратура выявила свыше 1 тыс. нелегальных свалок в России

"За последнее десятилетие оценки экологической обстановки среди россиян заметно выросли: так, если в 2009 году положительно характеризовали состояние окружающей среды в месте своего проживания менее половины опрошенных - 39%, в 2018 году - уже 59%", - говорится в сообщении.

В 2018 году число негативно оценивающих экологическую обстановку в своем населенном пункте россиян снизилось до 38%: 28% называют ее неблагополучной, еще 10% - очень плохой, близкой к катастрофической. В 2009 году таких было 58% (49% называли экологию в своем регионе неблагополучной, 9% - очень плохой).

При этом в прошлом году всего половина опрошенных (50%) положительно оценивали экологическую обстановку в своем населенном пункте, почти каждый третий (31%) считал ее неблагополучной, еще 16% описывали ее как близкую к катастрофической.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 24-25 марта методом телефонного интервью среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%. В 2009 году были проведены квартирные опросы.

Оценка экологической обстановки за пять лет

Увеличилось и число тех, кто считает, что экологическая обстановка в месте их проживания улучшилась за последние пять лет - сейчас это каждый четвертый опрошенный (25%), тогда как в 2009 году таких было 10%. Мнения о том, что экологическая обстановка ухудшилась, сейчас придерживаются 27% респондентов (в 2009 году так считали 41% опрошенных). Еще 29% россиян убеждены, что в ближайшие 2-3 года экологическая обстановка в их населенных пунктах улучшится (в 2009 году таких было всего 8%).

Каждый третий опрошенный (29%) полагает, что ответственность за состояние экологии в населенном пункте должна нести местная власть, каждый четвертый (25%) возлагает ответственность на региональную власть, каждый пятый (20%) считает, что ответственность за состояние экологии несут сами люди.

При этом 38% опрошенных считают незначительными результаты того, как федеральные власти справляются с решением экологических проблем. Каждый десятый (12%) заявляет, что экологические проблемы в его населенном пункте усиливаются, еще 28% считают, что практических результатов работы федеральных властей нет.

Острые экологические проблемы

Мусорные свалки называют наиболее острой экологической проблемой в своем населенном пункте 11% респондентов, 16% указывают на загрязнение воздуха заводами. Каждый десятый (10%) считает, что в его населенном пункте остро стоит вопрос несвоевременного вывоза мусора, еще 9% заявляют об отсутствии очистки водоемов, а 8% заявляют о плохом качестве водопроводной воды. При этом каждый пятый респондент (20%) сообщил об отсутствии в своем населенном пункте экологических проблем.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США развернули в АТР группировку сил в 400 тыс. военных
2
Times: британские спецслужбы уверены, что знают место производства вещества из Солсбери
3
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
4
WP: США введут к пятнице санкции по меньшей мере против шести российских олигархов
5
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
6
Захарова: Франция не смогла ответить на вопросы России по делу Скрипалей
7
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости