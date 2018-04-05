ВЦИОМ: около 60% россиян положительно оценивают экологию своих регионов

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Число россиян, оценивающих экологическую обстановку в пункте своего проживания как неблагополучную, уменьшилось за последние десять лет почти на 20%. Сейчас более половины россиян (59%) положительно оценивают экологию в своем регионе, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.

"За последнее десятилетие оценки экологической обстановки среди россиян заметно выросли: так, если в 2009 году положительно характеризовали состояние окружающей среды в месте своего проживания менее половины опрошенных - 39%, в 2018 году - уже 59%", - говорится в сообщении.

В 2018 году число негативно оценивающих экологическую обстановку в своем населенном пункте россиян снизилось до 38%: 28% называют ее неблагополучной, еще 10% - очень плохой, близкой к катастрофической. В 2009 году таких было 58% (49% называли экологию в своем регионе неблагополучной, 9% - очень плохой).

При этом в прошлом году всего половина опрошенных (50%) положительно оценивали экологическую обстановку в своем населенном пункте, почти каждый третий (31%) считал ее неблагополучной, еще 16% описывали ее как близкую к катастрофической.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 24-25 марта методом телефонного интервью среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%. В 2009 году были проведены квартирные опросы.

Оценка экологической обстановки за пять лет

Увеличилось и число тех, кто считает, что экологическая обстановка в месте их проживания улучшилась за последние пять лет - сейчас это каждый четвертый опрошенный (25%), тогда как в 2009 году таких было 10%. Мнения о том, что экологическая обстановка ухудшилась, сейчас придерживаются 27% респондентов (в 2009 году так считали 41% опрошенных). Еще 29% россиян убеждены, что в ближайшие 2-3 года экологическая обстановка в их населенных пунктах улучшится (в 2009 году таких было всего 8%).

Каждый третий опрошенный (29%) полагает, что ответственность за состояние экологии в населенном пункте должна нести местная власть, каждый четвертый (25%) возлагает ответственность на региональную власть, каждый пятый (20%) считает, что ответственность за состояние экологии несут сами люди.

При этом 38% опрошенных считают незначительными результаты того, как федеральные власти справляются с решением экологических проблем. Каждый десятый (12%) заявляет, что экологические проблемы в его населенном пункте усиливаются, еще 28% считают, что практических результатов работы федеральных властей нет.

Острые экологические проблемы

Мусорные свалки называют наиболее острой экологической проблемой в своем населенном пункте 11% респондентов, 16% указывают на загрязнение воздуха заводами. Каждый десятый (10%) считает, что в его населенном пункте остро стоит вопрос несвоевременного вывоза мусора, еще 9% заявляют об отсутствии очистки водоемов, а 8% заявляют о плохом качестве водопроводной воды. При этом каждый пятый респондент (20%) сообщил об отсутствии в своем населенном пункте экологических проблем.