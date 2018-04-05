Концентрация сероводорода в воздухе Москвы пришла в норму

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Содержание вредных веществ в воздухе Москвы, где утром в четверг ощущался запах сероводорода, в настоящее время не превышает нормальных значений, сообщили в пресс-службе "Мосэкомониторинга".

Ранее "Мосэкомониторинг" заявил о появлении запаха сероводорода в Москве в ночь на 5 апреля, не указав значения концентрации этого газа в воздухе.

"По состоянию на 14:00 максимальные разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов. Сероводород: порог запаха и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышены", - говорится в сообщении учреждения.

Как сообщалось, человек начинает ощущать запах сероводорода при его концентрации в воздухе 1,4-2,3 мг/м3. При этом установленный уровень предельно допустимой концентрации в жилой зоне составляет 0,008 мг/м3.