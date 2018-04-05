Племянница Скрипаля уверена, что ей звонила именно Юлия Скрипаль

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория уверена, что общалась по телефону именно с Юлией Скрипаль. Голос ее собеседницы на записи телефонного разговора подлинный, утверждает племянница разведчика.

"Голос это был Юлин, тембр это ее. Он был спокоен, она говорила своим голосом, никто это не говорил за нее. Это была именно Юлия Скрипаль", - сказала Виктория Скрипаль в четверг в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Ранее в эфире программы "60 минут" прозвучала запись телефонного разговора, которая была передана в редакцию самой племянницей экс-полковника ГРУ. По словам ведущих программы, подлинность записи не подтверждена.

В четверг Скотленд-Ярд распространил заявление от имени Юлии Скрипаль. "Я очнулась более недели назад и рада сообщить, что мои силы растут с каждым днем", - указала она. Скрипаль назвала "сбивающим с толку" эпизод в Солсбери и попросила "уважать ее личную жизнь и жизнь ее семьи" в период выздоровления.

4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.