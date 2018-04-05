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Племянница Скрипаля уверена, что ей звонила именно Юлия Скрипаль

Общество
5 апреля, 20:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Однако ведущие программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" отметили, что подлинность записи телефонного разговора не подтверждена

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория уверена, что общалась по телефону именно с Юлией Скрипаль. Голос ее собеседницы на записи телефонного разговора подлинный, утверждает племянница разведчика.

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"Голос это был Юлин, тембр это ее. Он был спокоен, она говорила своим голосом, никто это не говорил за нее. Это была именно Юлия Скрипаль", - сказала Виктория Скрипаль в четверг в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Ранее в эфире программы "60 минут" прозвучала запись телефонного разговора, которая была передана в редакцию самой племянницей экс-полковника ГРУ. По словам ведущих программы, подлинность записи не подтверждена.

В четверг Скотленд-Ярд распространил заявление от имени Юлии Скрипаль. "Я очнулась более недели назад и рада сообщить, что мои силы растут с каждым днем", - указала она. Скрипаль назвала "сбивающим с толку" эпизод в Солсбери и попросила "уважать ее личную жизнь и жизнь ее семьи" в период выздоровления.

4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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