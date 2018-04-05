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Более 157 тысяч человек покинули Восточную Гуту с начала действия гуманитарных пауз

Общество
5 апреля, 21:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Генерал-майор Юрий Евтушенко также сообщил, что более 4 тысяч боевиков и членов их семей воспользовались гуманитарным коридором в районе населенного пункта Эль-Вафидин

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Более 157 тысяч человек покинули Восточную Гуту в Сирии по гуманитарным коридорам. Об этом в четверг сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"С начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при участии российского Центра по примирению организован выход 157 255 человек", - сказал он.

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Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирии. Российские военные обеспечили безопасное прохождение гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Дераа, жителям доставлено 130 тонн гуманитарного груза. Кроме того, жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода. За сутки медицинская помощь оказана 49 сирийцам, в том числе 21 ребенку.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 147 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) - 532 человека", - отметил Евтушенко. Он также сообщил о стабилизации обстановки в зоне деэскалации "Идлиб". Так, за прошедшие сутки через гуманитарный коридор из населенного пункта Телль-Султан в Абу-Духур вернулось 44 человека.

Также Евтушенко отметил, что более 4 тысяч боевиков и членов их семей воспользовались гуманитарным коридором в районе населенного пункта Эль-Вафидин с начала активной фазы операции по их выводу из города Дума в Сирии.

"С начала активной фазы операции по выводу экстремистов из города Дума, гуманитарным коридором в районе населенного пункта Эль-Вафидин воспользовалось 4 115 боевиков и членов их семей. Всего с 28 февраля из населенного пункта Дума вышло 33 345 человек", - говорится отметил он.

Российским Центром по примирению враждующих сторон пятый день ведется работа по убеждению оставшихся в анклаве боевиков разоружиться и передать под контроль правительства Сирийской Арабской Республики город Дума. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Эль-Вафидин вышло более 635 боевиков и членов их семей, все они перевезены на север провинции Алеппо.

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