Клименко считает, что Роскомнадзор работает цивилизованно и методично в отношении Telegram

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор, уже направивший иск о блокировке Telegram в Таганский районный суд Москвы, применяет цивилизованные методы работы в отношении мессенджера, рассказал ТАСС советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.

Если ресурсы не выполняют требования законодательства РФ в вопросе сотрудничества с правоохранительными органами, то суд может принять решение об их блокировке, напомнил Клименко. Сам Роскомнадзор действует в рамках закона, подчеркнул он.

"Неважно, какие перспективы (в рамках судебного разбирательства - прим. ТАСС). Важно, что мы в правовом поле действуем решениями правовых институций", - считает советник президента.

"С точки зрения перспектив развития, я думаю, что Дуров (основатель Telegram - прим. ТАСС) будет упираться до последнего, искать малейшие лазейки, чтобы не было судебного решения ", - отметил Клименко.

В свою очередь директор Ассоциации электорнных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко выразил мнение, что мессенджер Telegram в России будет заблокирован окончательно и бесповоротно.

По его словам, ключи шифрования сообщений хранятся на устройствах не только пользователей Telegram, но и других мессенджеров, "это уже некий стандарт".

Роскомнадзор 6 апреля подал иск с требованием ограничить доступ в РФ к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Иск был подан в связи с тем, что Telegram не предоставил в установленный срок ответ по вопросу передачи ключей для дешифровки сообщений пользователей органам безопасности.

В Telegram заявляли, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей.

В июле 2017 года ФСБ России потребовала от Telegram предоставить ключи для расшифровки электронных сообщений пользователей, руководствуясь положениями собственного приказа, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей. Руководство Telegram заявило, что это технически невыполнимо, и пыталось опротестовать требование ФСБ в нескольких инстанциях, но безуспешно. 20 марта 2018 года иск компании был отклонен и Верховным судом РФ.

После этого решения суда Роскомнадзор дал мессенджеру 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности требуемые ключи шифрования. Этот срок истек 4 апреля.