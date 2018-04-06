В регионах РФ после трагедии в Кемерове вырос спрос на противопожарное оборудование

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Трагедия в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которой стали 64 человека, спровоцировала в российских регионах резкий рост спроса на противопожарное оборудование: по некоторым товарам, например, огнетушителям, в несколько раз.

О том, как решается проблема с обеспечением средствами пожаротушения, и где наблюдается наибольший ажиотаж, - в материале ТАСС.

Ответственность граничит со страхом

Опрошенные ТАСС эксперты фиксируют увеличение спроса на противопожарное оборудование сразу в нескольких регионах, тенденция отмечается и на Кузбассе. "С предприятиями сейчас работаем по предоплате - они оплачивают, через какое-то время мы им привозим. Пожарные рукава еще есть, но тоже хорошо разбирают, противопожарные двери тоже стали брать", - сказал генеральный директор холдинговой компании "Кузнецкий альянс" - один из лидеров на региональном рынке противопожарного оборудования, Михаил Шкуропатский, отметив, что существенный рост продаж, однозначно, вызван пожаром и последующими проверками на объектах.

По мнению спасателей, уровень ответственности в отношении безопасности также увеличился в Санкт-Петербурге. "Ответственность граничит со страхом, в городе активно занялись вопросами пожарной безопасности. В первую очередь это видно по продажам пожарно-технической продукции, сейчас огнетушителей на прилавках фактически нет - все смели", - добавил председатель совета Санкт-Петербургского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) Григорий Попов, уточнив, что в магазины огнетушители вернутся только к середине апреля.

В Новгородском центре пожарной безопасности, который, в том числе занимается поставками противопожарного оборудования, спрос вырос в разы. "Это началось 26 марта, с самого утра в офисе было полно народу. По объему количества заказов возросло процентов на 300-400. Мы обычно формируем склад из расхода потребности на месяц, за два дня у нас ушел целый склад - это примерно 350 огнетушителей", - пояснил представитель центра, где сейчас заказы принимают уже только на середину мая.

Спрос увеличился и в организациях Адыгеи, где, по данным регионального отделения ВДПО, показатели по продажам огнетушителей выросли более чем в пять раз. "Как говорит руководство этих организаций, не было бы счастья, да несчастье помогло. Сейчас огромный спрос на противопожарные товары и услуги, и они работают в усиленном режиме", - сказал заместитель руководителя ГУ МЧС по Адыгее Андрей Колесник.

Похожая ситуация наблюдается в Астрахани, Екатеринбурге, Тюмени, Томске и Новосибирске. В корпорации "Пирант", которая занимается комплексным обеспечением предприятий в регионах РФ противопожарным оборудованием и первичными средствами пожаротушения, оператор даже не смог соединить ни с одним менеджером из-за потока людей. При этом местами цены также выросли вслед за спросом. "После трагедии в Кемерове спрос на огнетушители растет, товара на заводе нет. Несколько дней назад на 3-5% выросли и цены, самым востребованным товаром являются переносные порошковые огнетушители на четыре - пять килограммов", - рассказали в одной из рязанских компаний.

Усиление мер и курс на обучение

Системы противопожарной безопасности обновляют не только в торговых центрах, но и на объектах транспортной системы. Так, к концу 2018 года два подземных перехода новосибирского метрополитена, где работают более 100 торговых точек, оборудуют новыми системами, сообщил директор МУП "Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений" Александр Мысик, отметив, что на один из переходов будет потрачено около 20 млн рублей.

Кроме того, по словам экспертов, сейчас спрос вырос не только на оборудование, но и на участие в учебных курсах, где обучают действиям при чрезвычайных ситуациях. "Я думаю, что сыграли роль и проверки безопасности, и сознательность людей. Многократно возросло число желающих пройти курс обучения по пожарно-техническому минимуму. Класс учебного центра всегда полон", - сказал руководитель калининградского регионального отделения ВДПО Николай Кошкин.

Такой же центр по обучению технике безопасности 36 категорий специалистов расположен на базе крупнейшей в Омске компании "Пожарное дело", которая обслуживает почти 300 объектов, среди них и Омский нефтеперерабатывающий завод.

"Это все категории специалистов, ответственных за пожарную безопасность, в том числе в школах, детских садах, больницах. Вот здесь заявок очень много, учебный класс (на 30 человек - прим. ТАСС) под завязку каждый день. Возможно, придется арендовать учебный центр нефтезавода, он примерно на 200 человек", - отметил генеральный директор компании Григорий Луконенко, добавив, что в городе также разобрали все огнетушители и контактные извещатели.