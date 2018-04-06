Глава Ульяновской области просит Минздрав проверить медучреждения после ЧП с формалином

УЛЬЯНОВСК, 6 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов намерен обратиться в Министерство здравоохранения и социального развития РФ с просьбой проверить качество медицинской помощи в больницах региона. Такое решение он принял после гибели пациентки, которой в центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска по ошибке ввели формалин, перепутав его с физраствором, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

"В Минздравсоцразвития Российской Федерации будет направлено обращение от имени губернатора с просьбой провести аудит работы учреждений отрасли здравоохранения в Ульяновской области. По поручению главы региона в лечебных учреждениях региона будет проведена проверка на соблюдение порядка оказания медицинской помощи с привлечением федеральных экспертов", - сказали в пресс-службе.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины. Морозов отметил, что в регионе тратят большие средства на модернизацию медицинских учреждений, но это не смогло предотвратить трагедию. "С 2005 года объем финансирования здравоохранения Ульяновской области увеличился в четыре раза и ежегодно составляет более 8 млрд рублей. К сожалению, все усилия, направленные на модернизацию отрасли, не смогли предотвратить непростительную человеческую халатность", - сказал губернатор, которого процитировали в пресс-службе.

По словам Морозова, в ближайшее время также состоится совещание с главами муниципальных образований, где жестко поставят вопрос о действиях должностных лиц, в том числе специалистов здравоохранения и образования в ситуациях, касающихся жизни и здоровья людей. "Мы проведем межведомственную работу, для того, чтобы защитить жизнь и права ульяновцев, и сделаем все, чтобы такие ситуации не повторились в нашем регионе", - сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство региона возьмет на себя все расходы по доставке тела женщины, умершей в медучреждении Москвы, в Ульяновск, и по организации ее похорон. Власти также окажут всю необходимую помощь и психологическую поддержку ее близким и родственникам. Ранее министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов сообщил, что по итогам проверки в связи с грубыми нарушениями должностных обязанностей сотрудники, допустившие медицинскую ошибку, уволены по статье. Представителям администрации учреждения объявили выговор. На них наложили меры материальной ответственности.

ЧП во время операции

Формалин вместо физраствора 15 марта ввел медицинский персонал 28-летней пациентке в брюшную полость по ошибке во время плановой операции. После обнаружения случившегося провели промывание для выведения вещества из организма. На следующий день женщину перевели в Ульяновскую областную клиническую больницу, затем для наиболее эффективного курса лечения пациентку доставили в Москву, в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени А.И. Бурназяна ФМБА России. Как сообщалось ранее, следователи регионального СУ СК возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ст. 118 УК РФ).