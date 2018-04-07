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Патриарх Кирилл выпустил в небо над храмом Христа Спасителя белых благовещенских голубей

Общество
7 апреля, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Предстоятель РПЦ призвал верующих достойно подготовиться к празднику Воскресения Христова

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МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с учениками воскресных школ Москвы в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в субботу выпустил со ступеней храма Христа Спасителя 200 белых голубей. Этот русский обычай символизирует благую весть архангела Гавриила Деве Марии о рождении от нее Спасителя мира, и свободу, которая дарована человечеству Иисусом Христом.

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В этом году - редкое совпадение, которое бывает 2-3 раза за столетие. Праздник Благовещения, который всегда отмечается 7 апреля, пришелся на Великую субботу Страстной недели - канун Пасхи. Христос завершил свой земной крестный путь. В Великую субботу, согласно учению Церкви, тело его пребывало во гробе, но душою Спаситель сошел в ад и вывел из него души праведников.

Патриарх Кирилл призвал верующих достойно подготовиться к празднику Воскресения Христова, "храня ум свои и сердце в покое". По словам патриарха, сделать это трудно, потому что многие поглощены предпраздничной суетой - освящают куличи, крашенные яйца, готовят застолье. "Нужно найти в себе силы оставаться в состоянии покоя, не раздражаться, чтобы сберечь свои духовные силы для самого главного торжества - Пасхальной ночи, для встречи Христа Воскресшего, Христа победителя смерти, утвердившего начало жизни вечной для каждого человека", - сказал патриарх.

Затем предстоятель освятил в храме Христа Спасителя более 2 тыс. куличей, которые отвезут в столичные больницы, детские дома и интернаты для пожилых в качестве подарка от патриарха. В субботу он также будет объезжать несколько московских храмов, среди которых - недавно построенные в новых районах. Там патриарх также освятит пасхальные яства, поздравит прихожан с праздником, ознакомится с жизнью общин и ходом строительных работ.

Около полуночи начнется кульминация всего церковного года - ночное Пасхальное богослужение. Патриарх Кирилл совершит его в храме Христа Спасителя.

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