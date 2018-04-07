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СМИ: канадцы собрали около $328 тыс. в помощь семьям хоккеистов-юниоров, попавших в ДТП

Общество
7 апреля, 20:25 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 7, апреля. /ТАСС

В результате аварии погибли 14 человек, еще 14 получили ранения

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ОТТАВА, 7 апреля. /ТАСС/. Жители Канады собрали уже более 419 тыс. канадских долларов ($328 тыс.) в помощь семьям игроков юниорской хоккейной команды "Гумбольт Бронкос", автобус которой в пятницу попал в страшную аварию. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC

Отмечается, что через один из онлайн фондов спустя 14 часов после трагедии (данные на 12:30 по времени Оттавы, 19:30 мск) собрано уже более 419 тыс. канадских долларов из запланированных 500 тыс. канадских долларов (более $390 тыс.). Все средства будут направлены семьям погибших и пострадавших спортсменов.

Авария произошла в 30 километрах к северу от города Тисдейл (провинция Саскачеван). В автобусе находились 28 человек, в том числе водитель: 14 из них погибли, еще 14 получили ранения, трое находятся в критическом состоянии. По предварительной версии, тяжелый грузовик с полуприцепом буквально протаранил автобус. Причины ДТП устанавливаются.

На данный момент известно, что в аварии погиб главный тренер команды Дарси Хоган, также опознан один из хоккеистов. В юниорской команде "Гумбольт Бронкос" выступали 24 игрока в возрасте от 16 до 21 года.

Спортсмены ехали на матч с командой "Нипавин Хоукс". Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава региона Саскачеван Скотт Мо и Федерация хоккея Канады выразили свои соболезнования родным и близким погибших игроков.

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