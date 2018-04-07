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Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы

Общество
7 апреля, 20:48 UTC+3

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль заявила, что ее семье необходимо быть вместе

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

© AP Photo/Virginia Mayo

ЛОНДОН, 7 апреля. /ТАСС/. Двоюродная сестра Юлии Скрипаль - Виктория - публично обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей британской визы, в которой ей было отказано. Свое обращение она зачитала в эфире телеканала Sky News.

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"Главное, что бы мне хотелось сейчас, это увидеть их лично, чтобы иметь возможность правдиво рассказать нашей бабушке о том, каково здоровье ее сына и внучки, но в получении визы мне было отказано. Весь мир сейчас говорит о беспрецедентном политическом скандале, но в эпицентре этого скандала находятся реальные люди. Это наша семья, которой в действительности необходимо быть сейчас вместе", - сказала Виктория, обращаясь к главе британского правительства.

Она зачитала это обращение на русском языке, но телеканал изложил его в переводе на английский.

Великобритания в пятницу отказалась выдать визу Виктории Скрипаль, которая намеревалась навестить пострадавшую в английском Солсбери двоюродную сестру, гражданку России Юлию Скрипаль. Пресс-секретарь МВД Соединенного Королевства сообщил, что прошение на получение гостевой визы было отклонено "на том основании, что оно не соответствует иммиграционным правилам".

В посольстве РФ обратили внимание на "правительственный источник" вещательной корпорации Би-би-си, который предположил, что отказ в предоставлении визы связан с тем, что "российское государство, похоже, пытается использовать Викторию в качестве пешки". А это, как подчеркнули в российском диппредставительстве, "явно означает, что решение было принято из чисто политических соображений", а ссылка МВД на нарушение иммиграционных правил "не выдерживает критики". В посольстве добавили, что британские дипломаты в Москве могли проконсультировать Викторию в вопросе соблюдения необходимых формальностей для соответствия всем правилам получения визы.

В результате этого решения, как было подчеркнуто, создалась ситуация, когда Сергей и Юлия Скрипаль, чье состояние здоровья, по поступающим сообщениям, восстанавливается, остаются скрытыми от общественности, СМИ и консульских работников, в то время как единственный родственник, который мог вполне ожидаемо увидеть их, находится за пределами Великобритании. Как отметили в российском диппредставительстве, "упорный отказ сотрудничать, обеспечивать прозрачность и отвечать на многочисленные вопросы означает, что Великобритании есть что скрывать".

Инцидент в Солсбери и его последствия

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в городе Солсбери, по версии британской стороны, воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Однако руководитель оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Лондон ранее выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Инцидент в Солсбери привел к тому, что британские власти выслали из страны 23 российских дипломата и заявили о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства и предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ. Впоследствии российский МИД потребовал привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Соединенном Королевстве.

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Ответные санкции РФ Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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