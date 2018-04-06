Посольство РФ в Лондоне назвало отказ в визе Виктории Скрипаль политически мотивированным

ЛОНДОН, 6 апреля. /ТАСС/. Решение об отказе выдать британскую визу Виктории Скрипаль, двоюродной сестре россиянки Юлии Скрипаль, принято из политических соображений. Об этом говорится в поступившем в пятницу в ТАСС комментарии посольства РФ в Лондоне.

В российском диппредставительстве обратили внимание на правительственный источник вещательной корпорации Би-би-си, который предположил, что отказ в предоставлении визы связан с тем, что "российское государство, похоже, пытается использовать Викторию в качестве пешки". "Это явно означает, что решение было принято из чисто политических соображений. Ссылка министерства внутренних дел на нарушение иммиграционных правил не выдерживает критики", - сообщили в российском посольстве, указав, что британские дипломаты в Москве могли проконсультировать Викторию в вопросе соблюдения необходимых формальностей для соответствия всем правилам получения визы.

"В результате этого решения мы наблюдаем ситуацию, когда Сергей и Юлия Скрипаль, как сообщается, восстанавливаются, остаются скрытыми от общественности, СМИ и консульских работников, в то время как единственный родственник, который мог вполне ожидаемо увидеть их, находится за пределами Великобритании. Упорный отказ сотрудничать, обеспечивать прозрачность и отвечать на многочисленные вопросы означает, что Великобритании есть что скрывать", - подчеркнули в посольстве. 4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Великобритания в пятницу отказалась выдать визу Виктории Скрипаль, которая намеревалась навестить пострадавшую в Солсбери двоюродную сестру.