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Генсек НАТО соболезнует в связи с инцидентом в Мюнстере

Общество
7 апреля, 22:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Йенс Столтенберг пожелал сил близким тех, кого затронул инцидент

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ТАСС, 7 апреля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил в субботу соболезнования в связи с инцидентом в германском Мюнстере, где транспортное средство въехало в группу людей, сидевших в летнем кафе. Соответствующее сообщение было размещено в его Twitter.

"Мои мысли со всеми теми, кого затронул [инцидент] в Мюнстере. Желаю сил их близким, раненым и сотрудникам экстренных служб", - пишет Столтенберг.

В субботу 49-летний гражданин ФРГ с психическими отклонениями направил машину в группу людей в Мюнстере. В результате инцидента погибли три человека, включая преступника, от 20 до 30 - пострадали. Как отметил министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль, пока нет данных, "которые говорили бы о том, что имел место исламистский мотив".

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