Генсек НАТО соболезнует в связи с инцидентом в Мюнстере

ТАСС, 7 апреля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил в субботу соболезнования в связи с инцидентом в германском Мюнстере, где транспортное средство въехало в группу людей, сидевших в летнем кафе. Соответствующее сообщение было размещено в его Twitter.

"Мои мысли со всеми теми, кого затронул [инцидент] в Мюнстере. Желаю сил их близким, раненым и сотрудникам экстренных служб", - пишет Столтенберг.

My thoughts are with all those affected in Muenster. Wishing strength to their loved ones, to the injured, and to the first responders. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 7 April 2018

В субботу 49-летний гражданин ФРГ с психическими отклонениями направил машину в группу людей в Мюнстере. В результате инцидента погибли три человека, включая преступника, от 20 до 30 - пострадали. Как отметил министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль, пока нет данных, "которые говорили бы о том, что имел место исламистский мотив".