Президент ФРГ выразил соболезнования в связи с инцидентом в Мюнстере

БЕРЛИН, 7 апреля. /ТАСС/. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования в связи с происшествием в Мюнстере, где транспортное средство въехало в группу людей, сидевших в летнем кафе. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы Германии.

"Исходим из того, что это было серьезное преступление. Мои мысли в этот момент связаны жертвами и с их близкими. Глубочайшие соболезнования всем, кто потерял близких, и кто испытывает тревогу", - сказал Штайнмайер.

В результате инцидента погибли три человека, десятки пострадали. По данным СМИ, речь о теракте пока не идет.