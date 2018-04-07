Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент ФРГ выразил соболезнования в связи с инцидентом в Мюнстере

Происшествия
7 апреля, 20:37 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 7, апреля. /ТАСС

В результате инцидента погибли три человека, десятки пострадали

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

© EPA-EFE/CHRISTOPHER JUE

БЕРЛИН, 7 апреля. /ТАСС/. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования в связи с происшествием в Мюнстере, где транспортное средство въехало в группу людей, сидевших в летнем кафе. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы Германии.

"Исходим из того, что это было серьезное преступление. Мои мысли в этот момент связаны жертвами и с их близкими. Глубочайшие соболезнования всем, кто потерял близких, и кто испытывает тревогу", - сказал Штайнмайер.

В результате инцидента погибли три человека, десятки пострадали. По данным СМИ, речь о теракте пока не идет.

Смотрите также

SZ: задавивший посетителей кафе в Мюнстере - гражданин ФРГ с отклонениями в психике

Полиция не имеет данных о возможных сообщниках мужчины, который задавил людей в Мюнстере

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Наезд грузовика на людей в Мюнстере
Персоны
Штайнмайер, Франк-Вальтер
Страны
Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля
2
Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере, три человека погибли
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
В Госдуме считают, что украинские экстремисты не в силах помешать работе Крымского моста
5
СМИ: канадцы собрали около $328 тыс. в помощь семьям хоккеистов-юниоров, попавших в ДТП
6
Биография народного артиста РФ Владимира Машкова
7
Манчини: футболист "Зенита" Заболотный играет на низком уровне, ему нужно тренироваться
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости