SZ: задавивший посетителей кафе в Мюнстере - гражданин ФРГ с отклонениями в психике

БЕРЛИН, 7 апреля. /ТАСС/. Мужчина, направивший в субботу машину в группу людей в Мюнстере - гражданин ФРГ с психическими отклонениями. Об этом сообщила на своем сайте газета Sueddeutsche Zeitung.

Речи о теракте с исламистской подоплекой не идет, отметило издание со ссылкой на собственные источники в полиции. В настоящее время проводится обыск в квартире предполагаемого преступника.

Ранее ТАСС в полиции заявили о том, что "расследование идет во всех направлениях". Как теракт произошедшее до сих пор не квалифицировалось.

В результате инцидента погибли три человека, от 20 до 30 - пострадали. Водитель автомобиля покончил жизнь самоубийством.