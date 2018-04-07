Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

SZ: задавивший посетителей кафе в Мюнстере - гражданин ФРГ с отклонениями в психике

Происшествия
7 апреля, 20:13 UTC+3

Речь о теракте с исламистской подоплекой не идет, сообщило издание со ссылкой на источники

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 7 апреля. /ТАСС/. Мужчина, направивший в субботу машину в группу людей в Мюнстере - гражданин ФРГ с психическими отклонениями. Об этом сообщила на своем сайте газета Sueddeutsche Zeitung.

Речи о теракте с исламистской подоплекой не идет, отметило издание со ссылкой на собственные источники в полиции. В настоящее время проводится обыск в квартире предполагаемого преступника.

Ранее ТАСС в полиции заявили о том, что "расследование идет во всех направлениях". Как теракт произошедшее до сих пор не квалифицировалось.

В результате инцидента погибли три человека, от 20 до 30 - пострадали. Водитель автомобиля покончил жизнь самоубийством.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Наезд грузовика на людей в Мюнстере
Страны
Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля
2
Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере, три человека погибли
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
В Госдуме считают, что украинские экстремисты не в силах помешать работе Крымского моста
5
СМИ: канадцы собрали около $328 тыс. в помощь семьям хоккеистов-юниоров, попавших в ДТП
6
Биография народного артиста РФ Владимира Машкова
7
Манчини: футболист "Зенита" Заболотный играет на низком уровне, ему нужно тренироваться
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости