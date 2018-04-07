Меркель пообещала сделать все возможное для расследования инцидента в Мюнстере

БЕРЛИН, 7 апреля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования в связи с инцидентом в Мюнстере, где мужчина въехал на автомобиле в группу людей, сидевших в летнем кафе. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы германского кабмина.

"Будет сделано все возможное для расследования произошедшего, а также для поддержки пострадавших и их близких. Благодарю оперативные службы, которые действуют на месте", - сказала канцлер. По словам Меркель, она находится в тесном контакте с главой МВД Хорстом Зеехофером и с региональными властями.

В субботу 49-летний гражданин ФРГ с психическими отклонениями направил машину в группу людей в германском Мюнстере. В результате инцидента погибли три человека, от 20 до 30 - пострадали. Водитель автомобиля застрелился. Как отметила на своем сайте газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в полиции, речи о теракте с исламистской подоплекой не идет.