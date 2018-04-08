Благодатный огонь доставили в Санкт-Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Благодатный огонь из иерусалимского храма Гроба Господня привезли в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе стратегического партнерства "Северо-Запад", которое оказывает содействие в принесении святыни в северо-западные регионы России.

"Спецборт с Благодатным огнем прибыл в Петербург", - сказали в пресс-службе.

Его доставили специальным рейсом на военный аэродром Левашово. Лампаду перевезут в Казанский кафедральный собор.

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов участвует в пасхальном богослужении в Морском Никольском соборе в Кронштадте, куда также доставят огонь.

Кроме того, его принесут в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, Воскресенский Новодевичий монастырь, Свято-Троицкий Измайловский собор, церковь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Шпалерной улице, церковь во имя великомученика и целителя Пантелеимона, церковь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" при Научно-исследовательском детском ортопедическом институте имени Г. И. Турнера в городе Пушкине, а также в храмы Ленинградской области, в том числе церковь Святой Троицы в Ивангороде и Павловский собор в Гатчине.