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Члены экипажа МКС подарили Папе Римскому костюм астронавта

Общество
8 июня, 21:27 UTC+3 ВАТИКАН ВАТИКАН 8, июня. /ТАСС

На толстовке написано мирское имя понтифика - Хорхе Марио Бергольо, а на рукаве - флаг Аргентины

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© Vatican Media

ВАТИКАН, 8 июня. /ТАСС/. Папа Римский Франциск принял группу астронавтов из 53-й экспедиции на МКС. Как сообщает в пятницу газета L’Osservatore Romano, в качестве главы делегации выступил итальянец Паоло Несполи. Он подарил понтифику персонализированный костюм аналогичный тем, в которых астронавты находились на борту МКС.

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Как уточняет издание, на толстовке было написано мирское имя Франциска - Хорхе Марио Бергольо, а на рукаве - флаг Аргентины, родной страны главы Римско-католический церкви. Костюм дополнен небольшой белой "папской" накидкой с флагом Ватикана и именем нынешнего понтифика.

В делегацию вошел российский космонавт Сергей Рязанский, член экспедиции, которая проработала со 2 сентября по 14 декабря 2017 года.

Рекордсмен по возрасту Несполи, которому накануне полета, третьего по счету, исполнилось 60 лет, во время экспедиции выходил на прямую видеосвязь с понтификом.

В ходе непродолжительной аудиенции, в которой приняли участие также близкие астронавтов, они коротко рассказали о задачах научной деятельности на МКС.

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