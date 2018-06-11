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Пострадавший от взрыва газа дом в Пензе планируют отремонтировать в течение двух недель

Общество
11 июня, 10:03 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 11, июня. /ТАСС

В пресс-службе городской мэрии сообщили, что 11 июня решат вопрос о временном размещении жильцов пострадавших квартир

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ПЕНЗА, 11 июня. /ТАСС/. Ремонт дома на ул. Крупской, где вечером в воскресенье взорвался газ, планируется завершить в течение двух недель. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба городской мэрии.

"В течение сегодняшнего дня будет окончательно решен вопрос о временном размещении граждан из пострадавших квартир, которые провели ночь у родных и близких, на период проведения ремонта. Его планируется завершить в течение двух недель", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером 10 июня в четырехэтажном доме на ул. Крупской в Пензе произошел взрыв газа. Как отметили в пресс-службе мэрии, жильцы дома вызвали работника газовой службы, так как в подъезде был сильный специфический запах. Источник утечки находился в квартире, хозяйка которой уехала на дачу. Как только сотрудник газовой службы открыл дверь в квартиру, произошел взрыв.

"Сотрудник АО "Метан" получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время он прооперирован, состояние стабильное", - говорится в сообщении. Никто из жильцов дома не пострадал, 23 человека были эвакуированы, четверых жителей подъезда переселили в пункт временного пребывания в интернате №1 Пензы. Взрыв выбил стекла и двери, частично рухнули перегородки в одной из квартир.

Для ликвидации последствий взрыва в Пензе объявлен режим повышенной готовности. "Он позволяет организовать охрану объекта и принять оперативные меры по расселению граждан в случае необходимости", - отметили в пресс-службе мэрии.

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