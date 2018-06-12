Глава МВД Франции считает, что захвативший заложников в Париже может быть психически болен

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Жерар Колон высказал мнение, что человек, захвативший во вторник двух заложников в центре Парижа, может оказаться психически больным. Об этом, как свидетельствует репортаж телеканала BFM, министр заявил группе журналистов, прибыв на место происшествия.

"Злоумышленник является 26-летним марокканцем. Он не числится в электронных базах данных на исламских радикалов и лиц, склонных к терроризму. Судя по всему, речь идет просто о психически больном человеке. Об этом свидетельствуют, в частности, его сбивчивые высказывания, сделанные в переговорах с полицией в то время, как он удерживал заложников", - сказал министр.

Ранее телеканал BFM сообщил, что в ходе переговоров с полицией злоумышленник требовал, чтобы к нему был вызван посол Ирана во Франции. Также он весьма сбивчиво упоминал в ходе разговора о различных терактах, произошедших во Франции и о тех террористах, которые их совершили. Он неоднократно затрагивал темы мусульманской религии.

В захваченных помещениях он удерживал двух заложников. Одна комната и находившийся в ней человек были облиты бензином. Полиции пришлось использовать при штурме специальный пожарный робот, который распылил в этой комнате химическую смесь, нейтрализующую горючую жидкость. По итогам операции, проведенной силами спецподразделения парижской полиции, злоумышленник был задержан, заложники - освобождены.