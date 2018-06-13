Более 30 тыс. человек посетили концерт по случаю Дня России на Красной площади

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Концерт на Красной площади в Москве по случаю Дня России собрал более 30 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

"В центре столицы, на Красной площади, состоялся концерт, посвященный Дню России. В мероприятии приняли участие более 30 тысяч человек", - сказал представитель ГУ МВД.

Он отметил, что сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили охрану общественного порядка и безопасности граждан.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по всей стране в праздничных массовых мероприятиях приняли участие свыше 7 млн человек.