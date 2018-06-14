Переговоры с властями Приморья не заставили сирот на площади прекратить голодовку

ВЛАДИВОСТОК, 14 июня. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Остающиеся без жилья сироты, объявившие голодовку на центральной площади Владивостока, не отказались от проведения акции после переговоров с представителями администрации Приморья. Как сообщила ТАСС одна из голодающих, Анжелика Медведева, площадь никто не покинул.

Ранее сообщалось, что в среду днем пятеро сирот, не получивших положенное им по закону жилье, установили палатку на центральной площади Владивостока напротив здания администрации Приморского края и объявили голодовку с требованием о выдаче жилья. Вечером того же дня часть из них отправилась на переговоры с чиновниками в здание администрации.

"Наша позиция не поменялась, мы требуем выдать нам положенные по закону квартиры. Переговоры вчерашние ничего не изменили, голодовка продолжается", - рассказала ТАСС Медведева. Свою квартиру она ждет с 2014 года, когда получила исполнительный лист по соответствующему решению суда.

По словам директора департамента внутренней политики Приморья Павла Ясевича, который в среду вышел к голодающим, проблема должна решаться системно, а не отдельно по единичным случаям. И сейчас власти работают над тремя вариантами решения: это строительство нового жилья, приобретение его на вторичном рынке и решение вопроса с возможностью выдавать сиротам жилищные сертификаты, о чем власти Приморья готовят обращение в правительство и Федеральное Собрание РФ.

Депутаты Законодательного собрания Приморского края отмечали, что регион находится среди наиболее отстающих по решению проблемы обеспечения жильем детей-сирот. По информации властей края, в настоящее время в очереди на квартиры стоит более 7 тыс. льготников этой категории. Как заявлял врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, темпы строительства новых домов недостаточны, а купить жилье на вторичном рынке за счет государства практически невозможно, так как оно не соответствует условиям госзадания.