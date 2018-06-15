Украинский омбудсмен отправилась в колонию, где содержится Сенцов

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова прибыла в Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа для посещения украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в исправительной колонии №8 ("Белый медведь").

"Прибыли в Салехард. Этот город в 22 км от Лабытнанги, где содержится Олег Сенцов. Сейчас направляюсь именно туда", - написала она на странице в Facebook.

В то же время телеканал "112. Украина" сообщил, что Денисова уже прибыла в колонию и ожидает встречи с Сенцовым.

В четверг пресс-служба украинского омбудсмена сообщала, что уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова еще не согласовали дату посещения украинского режиссера. Украинская сторона настаивала на "скорейшей поездке в Салехард", а Россия предлагала дату визита после 22 июня.

В начале июня президент РФ Владимира Путин и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора достигли договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".