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Москалькова расценила поездку Денисовой в колонию к Сенцову как ее личную инициативу

Общество
15 июня, 15:52 дата обновления: 15 июня, 16:00 UTC+3

Уполномоченный по правам человека в РФ также заявила, что посетит в Омске осужденного гражданина России и Украины Дмитрия Штыбликова

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова расценивает поездку украинского омбудсмена в колонию к украинскому режиссеру Олегу Сенцову вопреки прежним договоренностям как ее личную инициативу.

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"С уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Людмилой Денисовой ранее мы договорились встретиться в Омске 16 июня и окончательно утвердить дорожную карту взаимных визитов к гражданам наших стран, находящихся в местах лишения свободы. До этого никаких иных действий любой из сторон не должно предприниматься", - приводит ее слова пресс-служба омбудсмена.

"Следуя нашим предварительным договоренностям, я рассматриваю поездку моей украинской коллеги на Ямал, как ее личную инициативу", - отметила Москалькова.

Посещение Дмитрия Штыбликова

Она добавила, что намерена посетить в Омске осужденного Дмитрия Штыбликова, несмотря на отказ Денисовой ехать туда.

"С учетом того, что я нахожусь в командировке недалеко от Омска, было принято решение посетить гражданина России и Украины Дмитрия Штыбликова и одновременно встретиться с омбудсменом Украины, и договориться о взаимном, паритетном и синхронном посещении заключенных. Однако, как мне сообщила Людмила Денисова, она не собирается приезжать в Омск. Это не изменит моих планов, поскольку Дмитрий Штыбликов был в списке, предоставленном омбудсменом Украины, а это значит, что его судьба волнует общественность и родственников, и я считаю своим долгом посетить гражданина России и Украины", - приводит слова российского омбудсмена ее пресс-служба.

Программа посещений заключенных

Кроме того, Москалькова выразила надежду, что 16 июня в Омске удастся утвердить программу посещений омбудсменами Украины и РФ украинских и российских осужденных.

"Я уверена, что очень важно помочь гражданам наших стран, оказавшимся в критической жизненной ситуации, - цитирует Москалькову пресс-служба омбудсмена. - Думаю, моя украинская коллега это понимает также. И очень надеюсь, что наш диалог с Людмилой Денисовой вернется в запланированное ранее конструктивное русло и завтра в Омске мы утвердим нашу паритетную программу взаимных визитов".

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Москалькова, Татьяна Николаевна
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