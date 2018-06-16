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Никита Белых пожаловался в ОНК на отсутствие ортопедического матраса

Общество
16 июня, 0:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Как отметил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, экс-губернатор Кировской области надеется, что "в колонии ему предоставят работу библиотекаря или в финансовой части"

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Осужденный за получение взятки экс-губернатор Кировской области Никита Белых пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы на отсутствие в камере ортопедического матраса и телевизора. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.

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"Члены ОНК в пятницу вечером посетили в СИЗО Никиту Белых, которому 13 июня исполнилось 43 года. Это был уже второй его день рождения в СИЗО, и он пожаловался, что за время нахождения в СИЗО состояние здоровья ухудшилось, у него больная спина, а ему не выдают ортопедический матрас", - сказал Мельников. По его словам, день рождения Белых встретил в камере без телевизора.

"Но он сказал, что в день рождения к нему на краткосрочное свидание была допущена супруга, но поздравляла его в кабине для свиданий, через стекло", - добавил ответственный секретарь ОНК.

Он рассказал, что экс-губернатор озабочен предстоящей отправкой к месту отбывания наказания. "Он напомнил, что во время транспортировки его на заседания судов с ним неоднократно случались гипертонические кризы, и в этой связи он хотел бы, чтобы его сопровождал врач. Кроме того, он надеется, что в колонии ему предоставят работу библиотекаря или в финансовой части, пояснив, что "дело не в физических нагрузках, а в компетенциях", и он хочет быть полезен и в колонии", - рассказал Мельников.

Белых был задержан с поличным в конце июня 2016 года при получении взятки в одном из московских ресторанов, в конце июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы признал Белых виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 48 млн рублей. При этом суд оправдал Белых по второму эпизоду получения взятки за недостаточностью доказательств, а также исключил из дела квалифицирующий признак "вымогательство взятки".

10 мая 2018 года судебная коллегия Мосгорсуда признала законным обвинительный приговор Белых. Экс-губернатору учтен срок отбывания наказания с момента задержания в июне 2016 года, его имущество по-прежнему остается под арестом - оно будет обращено в доход государства в счет уплаты штрафа.

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