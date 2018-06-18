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Минздрав Подмосковья проведет проверки из-за ситуации с обеспечением иммуноглобулином

Общество
18 июня, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что объявленный министерством тендер на закупку иммуноглобулина не состоялся, предположительно, из-за низкой стартовой цены

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Московской области проведет проверки жалоб на отказ в лечении первичного иммунодефицита из-за отсутствия иммуноглобулина. Об этом журналистам в понедельник сообщил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.

Ранее СМИ сообщили о том, что объявленный минздравом Подмосковья тендер на закупку иммуноглобулина не состоялся, предположительно, из-за низкой стартовой цены. В результате люди с первичным иммунодефицитом не получали жизненно необходимое лечение с марта, некоторым из них в медицинских учреждениях говорили, что аналога этого лекарства нет. Позднее минздрав Подмосковья подтвердил, что иммуноглобулин не был закуплен, однако вместо него был приобретен аналог, и ситуация не отразилась на лечении больных.

"Да, по каждому случаю, если где-то что-то было, мы разберемся. Принципиально, чтобы на складах была продукция соответствующая. Если где-то не сработала логистика, конечно, с эти надо разбираться", - ответил министр на вопрос, будут ли проверки по жалобам больных на отказ в лечении.

Первичный иммунодефицит - это группа преимущественно врожденных заболеваний. Он лечится с помощью заместительной терапией иммуноглобулином, трансплантаций костного мозга и профилактикой от заражения инфекциями. Некоторые формы неизлечимы.

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