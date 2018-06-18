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Аксенов в ответ на продление санкций пригласил европейцев в Крым

Общество
18 июня, 17:54 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 18, июня. /ТАСС

Глава республики также призвал "не верить мифам об "аннексии", которые сочиняют крымофобы"

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов

© Вячеслав Прокофьев/TACC

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на действия Евросоюза, который продлил санкции в отношении региона, пригласил европейцев на полуостров.

"Мы со своей стороны абсолютно открыты для сотрудничества и всегда рады гостям. У нас в России говорят: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". Приезжайте в Крым и не верьте мифам об "аннексии", которые сочиняют крымофобы", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

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По словам политика, на полуострове "вспоминают о существовании санкций только после сообщений СМИ". "На социально-экономическое развитие нашего региона это решение ЕС, как и все предыдущие, никак не повлияет. Все, что построено или строится на полуострове в последние годы - от Крымского моста до новых детских садов и ФАП, - построено в условиях санкций", - отметил Аксенов.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников также заверил, что продление санкций не навредит экономике города. "Мы уверены в том, что справимся с задачами развития экономики", - привели его слова в пресс-службе городского главы.

Аксенов добавил, что в условиях санкций власти Крыма провели огромное количество международных мероприятий, в регионе побывали представители практически половины стран мира. "Только в IV Ялтинском международном экономическом форуме, который прошел в апреле этого года, приняли участие гости из 71 страны. Авторитетные политические и общественные деятели Европы заявляют о законном праве крымчан на самоопределение, о необходимости признания Крыма неотъемлемой частью России. Уверен, что эти процессы будут только набирать обороты", - отметил он.

По словам Аксенова, "политика санкций является аморальной и оскорбительной для жителей Крыма и Севастополя". "Она нарушает фундаментальные права человека, подрывает основы демократии и международный авторитет ЕС", - считает он.

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