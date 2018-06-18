Путин: дирижер Рождественский внес уникальный вклад в приумножение музыкальных традиций

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования вдове музыканта и дирижера Геннадия Рождественского пианистке Виктории Постниковой.

Текст телеграммы опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Ушел из жизни Геннадий Николаевич Рождественский - выдающийся музыкант, яркий представитель отечественной дирижерской школы, человек высочайшей культуры и достоинства. Его многогранная творческая, наставническая, просветительская деятельность - пример истинного подвижничества и преданности избранному делу, уникальный вклад в приумножение богатейших традиций нашего искусства", - говорится в сообщении.

Советский и российский дирижер, пианист, композитор и музыкально-общественный деятель, профессор Московской консерватории Геннадий Рождественский скончался 16 июня на 88-м году жизни. Более 50 лет он руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами, в том числе был главным дирижером Большого театра России. С 2012 года был музыкальным руководителем - главным дирижером Московского государственного академического камерного театра им. Бориса Покровского.