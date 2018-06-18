Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: дирижер Рождественский внес уникальный вклад в приумножение музыкальных традиций

Общество
18 июня, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Президент выразил соболезнования вдове музыканта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования вдове музыканта и дирижера Геннадия Рождественского пианистке Виктории Постниковой.

Текст телеграммы опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Ушел из жизни Геннадий Николаевич Рождественский - выдающийся музыкант, яркий представитель отечественной дирижерской школы, человек высочайшей культуры и достоинства. Его многогранная творческая, наставническая, просветительская деятельность - пример истинного подвижничества и преданности избранному делу, уникальный вклад в приумножение богатейших традиций нашего искусства", - говорится в сообщении.

Советский и российский дирижер, пианист, композитор и музыкально-общественный деятель, профессор Московской консерватории Геннадий Рождественский скончался 16 июня на 88-м году жизни. Более 50 лет он руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами, в том числе был главным дирижером Большого театра России. С 2012 года был музыкальным руководителем - главным дирижером Московского государственного академического камерного театра им. Бориса Покровского.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Умер Геннадий Рождественский
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Рождественский, Геннадий Николаевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
2
Трамп распорядился преобразовать космические силы в отдельный вид войск
3
Зачем нужно отказываться от балльной пенсионной системы
4
В Совфеде считают отказ от балльной системы пенсий нецелесообразным при высокой инфляции
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
7
"Нафтогаз" рассчитывает получить от "Газпрома" $3 млрд, если процесс затянется на два года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости