Им еще нет 18 лет, но у них уже есть стартапы

Наши герои еще несовершеннолетние, но уже сумели открыть образовательные стартапы и начали на них зарабатывать. Секрет прост — школьники лучше взрослых знают, как хотят учиться их ровесники.

"Не надо бояться ошибок". Стивен Темкенг, 15 лет, Ижевск

Развернуть Стивен Темкенг © Венчурный Акселератор Стивен Темкенг © Венчурный Акселератор

"Свои первые деньги я заработал, раздавая листовки на морозе, — рассказывает Стивен Темкенг. — Я тогда только получил паспорт, мне было 14. Простоял час, обморозил руки, заработал 100 рублей. Это были такие сложные деньги! И после этого я решил: надо что-то придумать, чтобы мне никогда не приходилось этого делать". Вскоре Стивен придумал бизнес — школу английского языка.

По имени Стивена может показаться, что английский язык для него едва ли не родной. На самом деле это не так: отец юноши — камерунец, говорящий по-французски. Сам Стивен с детства знает только русский язык, а на английский до шестого класса он вообще "не обращал внимания" и стабильно получал в школе четверки. А потом как будто что-то щелкнуло: "Мне стало нравиться его слушать, говорить на нем. На каком-то физическом уровне. Я учу его все время!" Однажды, когда он дома учил английский, в гости зашла мама подруги. Посмотрела на него и попросила давать уроки ее дочке-второкласснице.

Я думал: страшно же, я ведь маленький мальчик, мне всего 15. Что я ей скажу? Но решил: ладно, это мой первый раз, я могу сделать пару ошибок, а потом подумать о них и идти дальше. Я понял, что не надо бояться ошибок вообще Стивен Темкенг

Возможно, Стивен остался бы репетитором, если б не попал на обучение в венчурный акселератор — школу, где учат создавать технологичные стартапы и привлекать инвестиции (создана при содействии Фонда развития интернет-инициатив).

Там он понял, как его знания и умение преподавать можно преобразовать в бизнес. И придумал школу английского языка MAKISH (Make your English better — "сделай свой английский лучше"). Сейчас уже работает офлайн-школа — в ней преподают сам Стивен и две девушки-студентки. В разработке — сайт и приложение. Заработок Стивена пока не велик: 9 тыс. рублей в месяц. Но iPhone без помощи родителей он себе уже купил.

Стивен объясняет: большинство школ английского заточены под взрослых. А с детьми надо учить язык по-другому — с играми и весельем. Хотя в его школу ходят и взрослые — есть одна супружеская пара, а есть и женщина, которой за 60. "А еще мы специально совместили он- и офлайн, — объясняет Стивен. — После занятия учитель дал вам домашнее задание — оно сразу идет в телефон. И ты его можешь сделать, пока едешь в автобусе. А в приложении у нас будут игры с героями, там нужно будет собрать слово, найти слово…"

Несколько лет назад Стивен чуть было не стал профессиональным спортсменом: он сумел пробиться в юношескую баскетбольную команду ЦСКА. Бросил, потому что понял: при всей любви к баскетболу ему все-таки хочется иметь возможность сходить в кино с друзьями. Но хотя бизнесом — особенно на первых порах — надо заниматься 24/7, Стивена это не пугает. "Когда я бросил спорт, спрашивал себя: кто ты, раз не спортсмен? И понимал, что никто". Теперь правильный ответ на этот вопрос, кажется, найден.

"Я первооткрыватель, который прокладывает дорогу". Елена Куляева, 16 лет, Сочи

Елене Куляевой 16 лет, она легко читает со скоростью 500 слов в минуту, играет на фортепиано, за три месяца освоила гитару, написала книжку и окончила первый курс РУДН.

Еще она с восьми лет занимается тхэквондо и недавно стала кандидатом в мастера спорта: "Когда я в последний раз пересчитывала медали, насчитала 59. Но после этого прошло много времени, так что их уже больше". Лена не записывает номера телефонов — она их запоминает с первого раза. И каждый день встает в 6.30 утра, чтобы позаниматься спортом. И ведет дневник: "Прописываю, какой я должна быть и к чему стремиться". Лена похожа не то на Электроника из советского фильма, не то на человека будущего из книг тех времен, не то на идеального пионера. А весь секрет — папа-коуч, который сначала "прокачал" дочку, а потом вместе с ней создал стартап, чтобы "прокачивать" всех, кто захочет так же.

Развернуть Елена Куляева © Венчурный Акселератор Елена Куляева © Венчурный Акселератор

Куляевы жили в Новосибирске, пока 2,5 года назад не "устали мерзнуть" и спонтанно не переехали в Сочи. Идея создать стартап Евгению Куляеву пришла в голову так же внезапно: "Папа проснулся ночью и говорит: "Лен, смотри, что я придумал". Так появился "Самолет" — обучающий курс по развитию памяти, скорочтения, мотивации и целеполагания. Прежде всего он придуман для детей, но туда могут ходить и взрослые: старшей студентке — 63 года, младшей — семь. Методика — авторская, Евгений разработал ее специально для дочки, соединив все полезное, что успел встретить за время работы коучем. "После этого курса вы станете очень эффективным человеком, который знает, что ему нужно", — говорит Елена.

Звучит наивно — но только если не знать, что сама она за два года окончила пять классов и поступила в вуз в 15 лет. Хотя начала двигаться "по ускоренной программе" только в 6-м классе: "Мы с папой записали мои цели, и я поняла, что если двигаться как сейчас, то в 20–25 лет я не буду тем, кем хочу быть. Я решила, что надо быстрее поступать в университет и получать профессию".

Лена учится на журфаке, но это для нее только первый этап — она хочет позже стать режиссером и снимать кино, в том числе — по собственным книгам. Да и университет она планирует окончить "побыстрее": хочется уделять максимум времени бизнесу. "Самолет" — бизнес семейный, в нем "все делают всё". Сама Лена занимается организацией, пиаром и преподаванием. Первый "рейс" прошел в июле 2017 года.

Я очень боялась: вдруг что-то пойдет не так? Все программы, которые были на "рейсе", мы пробовали на знакомых. Но был страх, что люди не знают, кто я такая вообще, и надо объяснять, что я все-таки школу окончила в 15 лет… Елена Куляева

Сейчас заканчивается уже пятый "рейс". Бизнес уже приносит доход, но Елена не считает, сколько зарабатывает лично она. Достаточно того, что на свои деньги она может себе позволить купить билет на концерт за 13 тыс. рублей. Лена вообще зарабатывает с детства — в 14 уже делала переводы и писала тексты на заказ. И ее младшая сестра, которую сейчас растят по той же программе, явно будет такой же. "Она будет еще круче, — улыбается Лена. — Она уже сейчас точно круче, чем я была в ее возрасте. Иногда я думаю: ну как так, блин. Но понимаю: просто я первооткрыватель, который прокладывает дорогу. А дальше идти намного проще".

"Учителя не понимают, чего хотят школьники". Азат Хасаншин, 16 лет, Альметьевск

"Мы ехали из Сколкова на вокзал, я уже собирался спать. И тут нам звонят и просят вернуться, — рассказывает Азат Хасаншин. — Оказалось, нашим проектом заинтересовался инвестор. Шел дождь, мы прямо на улице, под зонтом, перед ним выступили. И по итогам он посчитал нужным инвестировать в мой проект".

Развернуть Азат Хасаншин © Венчурный Акселератор Азат Хасаншин © Венчурный Акселератор

Азат начинал с инвестиций в 50 тыс. рублей, потом получил уже 500 тыс. А началось все с того, что он просто любит и знает русский язык. Участвовал в олимпиадах и конференциях, написал для одной из них 30 страниц исследования о слове "монитор". А параллельно интересовался программированием — как-то даже на заказ создал сайт, заработав 5 тыс. рублей. Потом он прошел венчурный акселератор в родном Альметьевске, и все сошлось: Азат создал онлайн-школу русского языка "Как правильно". А дальше уже пошло — поездка на стартап-конференцию в Сколково, инвестиции и ученики.

Как ясно по имени, Азат — татарин. Но татарский стал изучать только в школе: в семье на нем никогда не говорили. А русский для него — родной. Зубрить правила ему не требовалось — все давалось легко. А вот тем, кому повезло меньше, Азат решил помочь. И сделать так, чтобы изучать правила было нескучно.

Учителя не понимают, чего хотят школьники, как они хотят учиться. А мы в свои уроки включаем мемы. Мы вместо монологов Онегина разбираем речь Юрия Дудя. Мы дарим призы за успешную сдачу экзаменов

Азат Хасаншин

"Как правильно" помогает и изучать язык, и готовиться к ЕГЭ. Как объясняет Азат, от похожих ресурсов их отличают низкие цены и "легкая" подача. В этом году устроили месячный марафон для подготовки к экзамену — почти каждый день проводили трехчасовые онлайн-уроки. "А летом будем фокусироваться на видеоконтенте, снимать бесплатные уроки для 5–9-х классов, — говорит он. — А для старших классов готовим годовые курсы с подготовкой к экзаменам".

Проект уже приносит небольшую прибыль, но Азат всю ее вкладывает в развитие: "Сейчас я сижу на шее у родителей, мне пока что деньги не нужны, и поэтому я их не трачу". Недавно он окончил 9-й класс с красным аттестатом. О будущем точно знает только то, что будет развивать бизнес. А вот в университет отличник и олимпиадник поступать пока не планирует. "Опять тратить свои драгоценные четыре-пять лет жизни на учебу? Я не вижу смысла в образовании. Вот в самообразовании — вижу. Лучше я сам книги по программированию почитаю".

Бэлла Волкова, Габриэла Чалабова