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Москалькова сообщила, что ведет ежедневный контроль за состоянием Сенцова

Общество
20 июня, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Омбудсмен также обращалась к руководству ФСИН с просьбой допустить тех медицинских работников, которых будут рекомендовать адвокат или родственники осужденного

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на постоянной основе лично следит за состоянием здоровья Олега Сенцова, объявившего бессрочную голодовку в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где он отбывает наказание за террористическую деятельность.

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После переговоров в Москве с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом российский омбудсмен сообщила, что на встрече затрагивался вопрос о состоянии Сенцова.

По ее словам, "каждый день уполномоченный по правам человека ЯНАО докладывает о состоянии его здоровья". "Он получает два раза в день дополнительное питание через капельницу со всеми необходимыми витаминами", - подчеркнула Москалькова.

Она также сообщила, что обратилась к руководству ФСИН с просьбой допустить "тех врачей, которых будут рекомендовать адвокат или родственники Сенцова, чтобы было доверие к сообщениям о состоянии его здоровья".

Мокалькова также отметила, что Ягланд "высказал заинтересованность со стороны Совета Европы" в помиловании Сенцова, однако сам осужденный с таким ходатайством не обращался.

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Ямало-Ненецкий автономный округ
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Ягланд, Турбьёрн Москалькова, Татьяна Николаевна
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