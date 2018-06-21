Павел Дуров стал лауреатом премии Союза журналистов Казахстана

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Союз журналистов Казахстана наградил основателя и владельца Telegram ("Телеграм") Павла Дурова за позицию в ситуации с блокировкой мессенджера. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте организации.

"За принципиальную позицию против цензуры и вмешательства государства в свободную переписку граждан в интернете премией в номинации "Интернет-проект" награжден основатель социальной сети "ВКонтакте" и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров", - говорится в сообщении.

Всего лауреатами конкурса в разных номинациях стали 12 журналистов и один творческий коллектив.

Блокировка Telegram

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки.

Во исполнение судебного решения Роскомнадзор проводит масштабную блокировку IP-адресов, однако по-прежнему не добился закрытия доступа к мессенджеру в России. По словам главы Минкомсвязи Константина Носкова, ведомство ищет новые варианты блокировки Telegram.