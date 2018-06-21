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"Шанинка" сможет подать повторно заявку на госсаккредитацию через год

Общество
21 июня, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Ранее Рособрнадзор лишил аккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук из-за недостаточной квалификации сотрудников

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") сможет повторно подать заявление на государственную аккредитацию, однако только через год. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Рособрнадзора.

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На сайте Рособрнадзора 21 июня появился приказ, согласно которому "Шанинке" было отказано в аккредитации по программам высшего образования. В заключении ведомства говорилось о недостаточной квалификации сотрудников, включения заведующих кафедрами, отсутствии необходимого материально-технической базы и невыполнении учебного плана в должном объеме.

"Устранив выявленные нарушения, вуз вправе повторно подать заявление на государственную аккредитацию этих программ, но не раньше, чем через год", - отметили в пресс- службе.

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