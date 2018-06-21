"Шанинка" продолжит работу и обещает выполнить все обязательства перед студентами

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") будет продолжать работу, несмотря на отказ в аккредитации, и обещает выполнить все обязательства перед студентами. Об этом сообщается в четверг на сайте вуза со ссылкой на ректора Сергея Зуева.

В четверг на сайте Рособрнадзора появился приказ, согласно которому "Шанинке" было отказано в аккредитации по программам высшего образования. В заключении ведомства говорилось о недостаточной квалификации сотрудников, включения заведующих кафедрами, отсутствии необходимого материально-технической базы и невыполнении учебного плана в должном объеме.

"Поясню сразу, что отзыв аккредитации не означает приостановку образовательной деятельности, но фиксирует имеющееся, по мнению аккредитационной комиссии, несоответствие между государственными стандартами образования (ФГОС) и актуальными программами обучения в конкретном учебном заведении. Отзыв аккредитации не означает отзыв лицензии на ведение образования и, таким образом, мы продолжаем выстраивать свой Университет, безусловно, с учетом тех замечаний, которые мы получили во время проверки", - сказал ректор.

Он добавил, что заключение комиссии Рособрнадзора станет предметом внимательного анализа и дальнейшей содержательной дискуссии.

"В сложившейся ситуации мы должны особо подчеркнуть, что Московская высшая школа социальных и экономических наук выполняет и выполнит все обязательства перед своими студентами - как продолжающими обучение, так и приходящими в новом учебном году. В ближайшее время состоятся встречи руководителей программ со своими студентами, где будут даны подробные разъяснения по сложившейся ситуации", - подчеркнул ректор.

Что дает аккредитация

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минпросвещения образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения - формы и курса, а также стоимости.