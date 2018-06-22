В России пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Ежегодно 22 июня в России отмечается День памяти и скорби - в этот день ровно 77 лет назад германские войска перешли границу СССР и атаковали советские города - Киев, Минск, Ригу, Севастополь и другие. О том, как страна почтит память тех, кто ценой собственной жизни долгие 1418 дней и ночей приближал Великую Победу, - в материале ТАСС.

СПЕЦПРОЕКТ 1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

Памятные мероприятия начались по всей стране еще накануне. Вечером 21 июня сотни тысяч людей приняли участие в акции "Свеча памяти", зажигая свечи и возлагая цветы к мемориалам воинам Великой Отечественной войны в своих городах, поселках и деревнях. В столице, на Крымской набережной, прошла традиционная "Линия памяти", в ходе которой было зажжено 1418 свечей, символизирующих каждый день войны.

22 июня на всей территории страны приспустят государственные флаги. Основные мероприятия Дня памяти и скорби начнутся в 03:00 у Кремлевской стены, в Александровском саду, где уже в 27-й раз пройдет "Вахта памяти". В четыре часа утра голос Юрия Левитана объявит о "начале" войны. Представители молодежных объединений, общественных организаций и патриотических клубов и все желающие вместе с ветеранами Великой Отечественной войны почтут память павших за Родину минутой молчания и возложат цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.

Днем президент России Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата. Вместе с главой государства участие в церемонии по традиции будут участвовать председатель правительства и члены кабмина, члены Федерального Собрания, представители основных религиозных конфессий. Также венки и корзины с цветами к Могиле Неизвестного Солдата возложат члены правительства Москвы и депутаты Московской городской думы.

В полдень в Музее Победы на Поклонной горе, в Зале Памяти и Скорби будет установлена главная "Свеча памяти", от которой свои свечи зажгут тысячи людей. Помимо этого, в четырех парках Москвы будут петь песни о войне. Городская акция "Парки поют" проходит в городе во второй раз, в этом году в ней примут участие сад им. Баумана, Бабушкинский парк, парк "Красная Пресня" и усадьба Воронцово. Профессиональные хоры будут исполнять "Катюшу", "Смуглянку" и другие песни военных лет.

Память огромной страны

Общим для всех регионов России памятным мероприятием Дня памяти и скорби станет акция "Свеча памяти", в рамках которой жители выйдут к воинским мемориалам со свечами и цветами в память о погибших. В большинстве городов это произойдет в 04:00 по местному времени. Исключением станет город-герой Севастополь, где акция "Свеча памяти" начнется в 03:13 утра - именно в это время 22 июня 1941 года на город упали первые авиабомбы. Кроме того, здесь же сибирские юнармейцы, которые преодолели 15 тыс. км, развернут двадцатиметровую копию Знамени Победы.

На Кубани в 10:00 по московскому времени состоится всекубанская минута молчания: по всему краю будет остановлено движение транспорта, работа предприятий, организаций и учреждений, на зданиях приспустят флаги. Морские и речные суда, автотранспортные средства подадут звуковые сигналы, в храмах прозвучит колокольный звон.

В Невинномысске в Ставропольском крае ровно в четыре утра состоится хоровое исполнение песни "Вставай страна огромная", после чего горожане пройдут в памятном шествии к обелиску "Вечная слава", где возложат цветы и зажгут свечи. В столице Карачаево-Черкесии разведут "костер памяти", у которого будут звучать песни военных лет и истории ветеранов, а около 04:00 утра состоится факельное шествие от Аллеи героев до мемориала "Огонь Вечной славы".

В Тамбове состоится военно-мемориальный ритуал "Набат памяти". Также 22 июня в 12:00 в селе Максимовка Бондарского района Тамбовской области будет открыт обелиск на воинском захоронении. В Томске на базе областного краеведческого музея пройдет акция "Чтобы помнили". Кроме памятных мероприятий здесь будет открыта выставка предметов военного времени, где зрители смогут увидеть авто - и мототехнику, предметы быта, форму одежды, макеты оружия.

В Санкт-Петербурге кроме "Свечи памяти" пройдет и поэтическая акция. Во дворе Парка культуры и чтения на Невском проспекте состоится четырехчасовой поэтический марафон, на котором все желающие смогут подойти к микрофону и прочитать стихи о войне, которые помнят наизусть или из предложенных книг.

Ко Дню памяти и скорби по всей России также приурочены перезахоронения героев, участников ВОВ и военнослужащих Советской армии, найденных поисковыми объединениями за год. Так в Воронеже 22 июня на территории Музея-диорамы на левом берегу Воронежа перезахоронят останки директора Воронежского авиазавода №18 Матвея Шенкмана и 29 неизвестных защитников города, останки которых обнаружены в ходе поисковых экспедиций. Церемонии захоронения воинов пройдут также в Новгородской, Вологодской, Ставропольской областях и в Республике Коми.

Навеки живые в бессмертном строю

Российское военно-историческое общество (РВИО) 22 июня проведет Всероссийскую мемориальную акцию "Поверка павших". В День памяти и скорби в 71 регионе страны будут зачитаны имена бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, чью судьбу и место захоронения удалось недавно установить.

"В список из 18 000 фамилий вошли имена солдат и офицеров, которые числились пропавшими без вести, а также погибшими [но их место захоронения не было известно]. В День памяти и скорби имена и фамилии героев будут зачитаны в их родных селах и городах", - рассказали ТАСС в пресс-службе РВИО.

Информация о защитниках Отечества, захороненных как неизвестные солдаты, была собрана благодаря работе с рассекреченными и оцифрованными военными архивами. Списки героев сформированы волонтерами проекта "Возвращенные имена".

В городе Вязьмя Смоленской области 22 июня на месте массовых захоронений жертв немецкого пересыльного лагеря "Дулаг-184" пройдут траурные мероприятия. Почтить память узников лагеря, в котором погибло свыше 70 000 человек, приедут их родственники из 11 регионов России и Беларуси. После церемонии возложения венков и цветов к Мемориалу "Дулаг-184" родственникам узников вручат книгу "АД-184. Советские военнопленные, бывшие узники вяземских "дулагов", вспоминают".