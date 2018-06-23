В Домодедове возобновили регистрации пассажиров S7

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сбой в системе регистрации, из-за которой были задержаны несколько рейсов авиакомпании S7 в Домодедове, устранен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах авиакомпании и аэропорта.

"Сбой устранили. Какое-то время потребуется, чтобы всех зарегистрировать, но у нас все в Домодедово. Максимально быстро стараются отправить", - заявили в пресс-службе S7.

В Домодедове подтвердили, что в настоящее время регистрация пассажиров возобновлена. "Сбой в автоматизированной системе регистрации, с которой столкнулись ряд авиакомпаний во всем мире, устранен", - подчеркнули в пресс-службе аэропорта.

Авиакомпания S7 в субботу задержала четыре рейса из Домодедова из-за сбоя в системе регистрации пассажиров, предоставляемой компанией SITA. В пресс-службе Домодедова ТАСС сообщали, что проблемы с обслуживанием пассажиров испытывали ряд авиакомпаний по всему миру.