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В Домодедове возобновили регистрации пассажиров S7

Общество
23 июня, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Авиакомпания задержала четыре рейса из этого аэропорта из-за сбоя в системе регистрации пассажиров, предоставляемой компанией SITA

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сбой в системе регистрации, из-за которой были задержаны несколько рейсов авиакомпании S7 в Домодедове, устранен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах авиакомпании и аэропорта.

"Сбой устранили. Какое-то время потребуется, чтобы всех зарегистрировать, но у нас все в Домодедово. Максимально быстро стараются отправить", - заявили в пресс-службе S7.

В Домодедове подтвердили, что в настоящее время регистрация пассажиров возобновлена. "Сбой в автоматизированной системе регистрации, с которой столкнулись ряд авиакомпаний во всем мире, устранен", - подчеркнули в пресс-службе аэропорта.

Авиакомпания S7 в субботу задержала четыре рейса из Домодедова из-за сбоя в системе регистрации пассажиров, предоставляемой компанией SITA. В пресс-службе Домодедова ТАСС сообщали, что проблемы с обслуживанием пассажиров испытывали ряд авиакомпаний по всему миру.

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