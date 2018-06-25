Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дальневосточные заповедники договорились совместно считать тигров с помощью фотоловушек

Общество
25 июня, 5:24 UTC+3

Первые результаты программы планируют озвучить к концу 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Матыцин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) юга Дальнего Востока договорились о совместном учете амурских тигров с помощью фотоловушек. Об этом ТАСС сообщила в понедельник заместитель директора по научной работе Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина.

Смотрите также

В Приморье специалисты впервые изъяли из природы целую семью амурских тигров

В Коннектикуте родились амурские тигрята с "русскими корнями"

Шесть амурских тигрят родились в крымском сафари-парке

"Раньше каждая территория работала самостоятельно и формировала свой отчет отдельно от остальных и в разные сроки. Системы обмена такой информацией не было, хотя многие наши тигриные ООПТ расположены рядом, и некоторые особи могли регистрироваться дважды, в разных заповедниках. Теперь мы договорились о том, что эта работа будет ежегодной, и что мы будем по ее итогу создавать единую и доступную базу", - рассказала Сутырина.

Она добавила, что это все позволит ученым получать более точную картину количества амурских тигров в ареале его обитания. По ее словам, сегодня национальные парки и заповедники расположены почти во всех частях этого ареала. 11 ООПТ уже оборудованы фотоловушками, поэтому дополнительных затрат на реализацию проекта не понадобится.

Как сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда", также являющейся одной из территорий обитания тигров, ежегодный отчет будет открыт для общего доступа научных сотрудников, а первые результаты программы будут озвучены к концу 2018 года. Кроме того, они станут основой для научных публикаций о состоянии популяции амурского тигра, в том числе - публикаций на высоком международном уровне.

Амурский тигр - самый крупный и северный подвид тигра на планете. На сегодняшний день он является одним из редчайших кошек, занесен в Красную книгу России и мира. По данным последнего маршрутного учета по следам на снегу, в России обитает около 530 тигров. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Будапешт призвал Киев не оправдывать притеснение венгров конфликтом с Москвой
2
CBS: английский бульдог победил в конкурсе самых уродливых собак в США
3
Средняя пенсия в 2019 году при повышении пенсионного возраста вырастет до 15,4 тыс. рублей
4
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
5
WADA приняло выводы расследования ФИФА по возможным нарушениям в российском футболе
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на выборах президента
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости