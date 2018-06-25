Дальневосточные заповедники договорились совместно считать тигров с помощью фотоловушек

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) юга Дальнего Востока договорились о совместном учете амурских тигров с помощью фотоловушек. Об этом ТАСС сообщила в понедельник заместитель директора по научной работе Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина.

"Раньше каждая территория работала самостоятельно и формировала свой отчет отдельно от остальных и в разные сроки. Системы обмена такой информацией не было, хотя многие наши тигриные ООПТ расположены рядом, и некоторые особи могли регистрироваться дважды, в разных заповедниках. Теперь мы договорились о том, что эта работа будет ежегодной, и что мы будем по ее итогу создавать единую и доступную базу", - рассказала Сутырина.

Она добавила, что это все позволит ученым получать более точную картину количества амурских тигров в ареале его обитания. По ее словам, сегодня национальные парки и заповедники расположены почти во всех частях этого ареала. 11 ООПТ уже оборудованы фотоловушками, поэтому дополнительных затрат на реализацию проекта не понадобится.

Как сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда", также являющейся одной из территорий обитания тигров, ежегодный отчет будет открыт для общего доступа научных сотрудников, а первые результаты программы будут озвучены к концу 2018 года. Кроме того, они станут основой для научных публикаций о состоянии популяции амурского тигра, в том числе - публикаций на высоком международном уровне.

Амурский тигр - самый крупный и северный подвид тигра на планете. На сегодняшний день он является одним из редчайших кошек, занесен в Красную книгу России и мира. По данным последнего маршрутного учета по следам на снегу, в России обитает около 530 тигров.